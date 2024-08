Consternación en Mocejón por el asesinato de Mateo, de 11 años: "Los niños que estaban con él no quieren salir de casa"

Flores, velas y mensajes de despedida tiñen hoy las calles de Mocejón, en Toledo. Los vecinos de este municipio manchego lloran aún la pérdida del pequeño Mateo, de 11 años. Murió tras ser apuñalado por un joven de 20 años que ya se encuentra detenido y siendo investigado por los agentes.

El menor, se encontraba jugando al fútbol en el polideportivo Ángel Tardío cuando el autor de los hechos cargó contra un grupo de personas más mayores que huyeron despavoridas. El desastroso final lo tuvo Mateo, al que el atacante se dirigió y le apuñaló, siendo imposible que los servicios de emergencias pudiesen hacer algo por salvarle la vida.

Junto a lo sucedido, se encontraban los compañeros del pequeño fallecido, que vieron cómo sucedía todo ante la imposibilidad de ayudarlo.

Un pueblo conmocionado

En el pueblo aún siguen sin procesar lo sucedido, aunque según expresan muchos de los vecinos, la detención del asesino ha ayudado mucho a que estén más aliviados. Describen estas horas posteriores al asesinato como unas horas de muchos nervios y miedo. Los niños no querían salir de casa, mucho menos aquellos que presenciaron el atroz acto. No consiguen olvidar lo que ha ocurrido y lo demuestran dejando pequeños detalles en honor al fallecido.

En las puertas del polideportivo donde se produjeron los hechos, ya se han colocado velas, flores y algunas dedicatorias, como algunas que expresan lo mucho que lo echarán de menos: "Te vamos a echar mucho de menos, te queremos mucho, nos vas a hacer mucha falta", reza una de las dedicatorias colocadas en las puertas del centro.

A la conmoción y la consternación, se le une el miedo y la incomprensión para entender lo que ha podido pasar. "No sé que le pasó por la cabeza, se levantó con el pie izquierdo y dijo voy a matar", alega uno de los vecinos, que se une a los muchos que intentan buscar una explicación a lo ocurrido. "Estamos muy afectados, primero por el crimen y después por el chiquito que lo ha hecho", señalan.

"Como si nos hubiese caído una piedra", definen esta situación algunos de los que viven en Mocejón. Y es que lo sucedido ha sembrado el caos y el miedo en tan solo horas. "Sus amigos no quieren salir", cuentan.

"Ha sido mi otro yo"

Fuentes consultadas han indicado que el detenido deliraba al hablar y no mantenía un discurso coherente, lo que podría indicar algún tipo de trastorno. Según publica 'Prensa Ibérica', en sus primeras conversaciones con los agentes, el joven de 20 años dijo que quien cometió el crimen había sido "mi otro yo, ha sido mi copia". Después de comentar esto agregó: "Yo estaba allí, pero yo no he sido".

