El detenido por el asesinato de Mateo en Mocejón confesó el crimen entre delirios: "Ha sido mi otro yo, ha sido mi copia"

La localidad toledana de Mocejón se encuentra consternada por el asesinato del niño de 11 años tras ser apuñalado. La Policía ha detenido al presunto asesino, un joven de 20 años. Según los familiares del detenido, el detenido sufre una discapacidad psíquica del 70%. Confesó el crimen a las autoridades, vive en Madrid con su madre pero pasaba unos días en Mocejón con el padre.

Las fuentes consultadas han indicado que el detenido deliraba al hablar y no mantenía un discurso coherente, lo que podría indicar que sufra algún trastorno. Según publica 'Prensa Ibérica', en sus primeras conversaciones con los agentes, el joven de 20 años dijo que quien cometió el crimen "ha sido mi otro yo, ha sido mi copia". Después de comentar esto, agregó: "Yo estaba allí, pero yo no he sido".

El detenido fue localizado gracias a las cámaras de seguridad de un vecino en el mismo pueblo, en casa de su padre. La Guardia Civil ya ha registrado esa vivienda y también la de su abuela. La investigación para esclarecer el móvil del crimen sigue adelante y continúa bajo secreto de sumario. El objeto punzante podría encontrarse en una acequia cercana al polideportivo de Mocejón, donde tuvo lugar el homicidio.

La descripción del presunto asesino

Horas anteriores de la detención, el presunto agresor, había sido descrito como un adolescente de complexión delgada, con el pelo rubio rapado y vestido con una camiseta blanca. Varios testigos señalaron que se acercó al menor y sus amigos mientras jugaban en un lateral del campo de fútbol.

Además, aseguraron que el presunto asesino llevaba un tatuaje en su mano. Según los informes, el joven llevaba la cara cubierta con un pañuelo, y sin mediar palabra, atacó al niño con un objeto punzante antes de huir rápidamente del lugar en un Ford Mondeo gris, un vehículo viejo que ha sido clave en la investigación.

Asell Sánchez, portavoz de la familia y primo del fallecido, comentó que se encuentran devastados: "Era un chico súper bueno, súper cariñoso... Estamos en shock, no podemos creer lo que ha pasado".

