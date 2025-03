Pablo Pineda, actor y primer síndrome de Down europeo con título universitario: "Me gusto como soy"

Albert Einstein ya nos advirtió de que "todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un necio". Nos ha costado apostar por la inclusión y la diversidad, pero finalmente parece que lo hemos hecho, aunque no siempre con la intensidad que debiésemos. Y el haber dado el primer paso, nunca ha de convertirse en excusa para detenerse.

Este 21 de marzo, como el pasado y el anterior, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. El día no se ha elegido al azar, ya que el Síndrome de Down está causado por una trisomía cromosómica del par 21, de ahí la concordancia con 3 del 21. No hace mucho, Pablo Pineda se propuso "hacer todo lo posible para que dentro de unos años" este día no exista y reconocía: "Qué cosa más sencilla y difícil a la vez, que no haya un día especial para nadie. Todos somos personas con nuestras necesidades, nuestras características. Que la inclusión sea una realidad". Desde la Newsletter de Antena 3 nos sumamos a ese deseo y para ello entrevistamos al escritor, maestro, conferenciante y embajador de la Fundación Adecco para que él en primera persona nos explique cómo contribuir en sensibilización de la sociedad sobre los derechos y las desigualdades que todavía tienen que soportar.

En 2019, Pablo Pineda se convirtió en el primer síndrome de Down europeo con título universitario. Diez años antes se dio a conocer al participar en la película 'Yo también', film por el que ganó la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ha escrito dos libros y ha recorrido el mapa como conferenciante. Nos recibe con una sonrisa inmensa y durante toda la entrevista desborda optimismo.

Pablo tiene claro que en materia de inclusión hay que hacer gala de la "máxima macheriana: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es totalmente cierto, esto acaba de empezar. Yo creo que hay que seguir, y hay que seguir avanzando en liberar prejuicios, abrir mentes y darse cuenta de que estamos ya en una sociedad que no es la de hace 40 años". Consciente de que se ha avanzado mucho en este tema desde que él era un niño tiene claro que eso ya es el pasado y no hay que parar. "Se han hecho muchísimos avances, pero no nos podemos quedar con lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho está muy bien y es la raíz, pero también es verdad que queda mucho por hacer. Yo creo que en estos temas nunca se para".

La Asociación Down España ha lanzado la campaña #TanComoTú con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo y mostrar que sienten, piensan y actúan "tan como tú, tan como todos nosotros", la iniciativa habla de lo que es común como seres humanos y aborda temas como el empleo, el envejecimiento, el derecho a una vida independiente y autónoma o el derecho a tomar decisiones propias.

Porque ¿qué es el Síndrome de Down? "Esa es la pregunta del millón" asegura Pineda para a continuación explicar la teoría: "Es fácil, todos tenemos un par de cromosomas, pues en el par 21 hay personas que, como yo, en vez de dos tenemos uno más, tres. De ahí viene su nombre científico Trisonomía 21. Es una alteración cromosómica, ni más, ni menos. En vez de dos, tres".

Pablo reconoce que su autoestima es buena y eso se lo debe sobre todo a su familia. Sus padres "desde el minuto cero" confiaron en él y ese apoyo que le dieron lo han hecho convertirse en el Pablo Pineda multifacético que hoy conocemos. "Confianza desde el minuto cero, estimulación máxima, además soy el pequeño de cuatro hermanos y ya te puedes imaginar 'la caña' que me han dado, y me siguen dando, mis hermanos. Vengo de una familia numerosa, que eso también influye, los primos... yo creo que eso es lo bueno, la estimulación, la confianza, el no ponerse trabas. El lema que en mi familia siempre hemos usado: ¿Y por qué no? Eso es fundamental", dice el actor.

No tiene problema en reconocer que se gusta tal y como es y que incluso teniendo una lámpara mágica con la que poder convertirse en otra persona, en cualquiera "no me gustaría cambiarme por nadie". "Me gusto como soy, eso es algo que está bien aprender, a gustarse como uno es. A mí me gusta como soy, veo mis cualidades, también veo mis defectos. Yo creo que eso es fundamental, saber como uno es, reconocer tus defectos, pero la mirada bien alta yo ¿por quién me cambiaría? No tengo por quién cambiarme. Cada uno es imperfectamente perfecto" dice convencido Pablo.

Además se enorgullece de la discapacidad porque "la discapacidad se disfruta, no se sufre. Es universal" y se pregunta: "¿Quién no tiene discapacidades? Todos las tenemos".

Se define como una persona "disfrutona" y sobre todo "un enamorado de la vida". En su diagnóstico de la sociedad cree que uno de los problemas que tenemos en este ahora es el de las etiquetas. Vivimos en una sociedad excesivamente 'etiquetada'. "Etiquetas hay infinitas. Si empezamos a decirlas... pueden ser buenas o malas, pero hay infinitas. Yo creo que ese es el problema, que nos quedamos siempre con la etiqueta y no miramos lo que hay dentro de la etiqueta, no miramos a la persona. Es como si cuando abriésemos el regalo de Reyes nos quedásemos con la caja y no mirásemos el regalo, pues es lo mismo. Yo creo que al final lo que queremos es quitar la caja del medio, que son las etiquetas, y los apelativos, e ir a la persona. ¿Qué es lo que lleva esta personita dentro?, ¿qué sabe hacer? Ahí está la clave".

Y precisamente ligado con esto encuentra Pablo otro de los puntos en los que la sociedad de hoy ha empeorado respecto a la de ayer, la falta de empatía. "Antes había más empatía, la empatía es algo fundamental, el querer conocer, el querer ser como eres. El problema es el aparato que hay entre tú y yo, (en referencia al ordenador). ¿Cómo se consigue la empatía ? Hablando cara a cara, porque es como aprendes de la otra persona, y esa es la clave. La falta de empatía es el germen de todo lo que hay ahora. No somos sensibles a lo que le pasa a la otra persona porque no nos conocemos. Creo que ahí está la clave", asegura.

Y también en ese sentido tiene un recado para las empresas "que son las que tiran del carro de la sociedad". "Les diría que tengan empatía. Muchas veces están con mucho número, pero no se preguntan qué hay detrás de ese número. A l empresa le falta algo que es fundamental, y es querer arriesgarte".

