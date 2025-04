Ofrece 1500 euros de recompensa por su gata desaparecida: "Son todos mis ahorros pero me da igual, es parte de mi familia"

Responde al nombre de Ángela y es de raza sphyx o esfinge. Se trata de una pequeña gata que el próximo 23 de junio cumple 2 años y que lleva viviendo con Fátima y su familia desde que tenía dos meses: “No sabemos cómo pudo salir de casa. Debió ser en algún descuido al sacar la basura porque las ventanas están siempre cerradas por precaución”, relata su propietaria.

El pasado sábado 5 de abril, Fátima salía de casa para ir a trabajar y puede que aprovechara ese momento para escapar: “Al regresar no sospeché porque ella suele estar escondida mucho tiempo. Pero cuando vimos que no salía empezamos a buscar de manera desesperada por toda la casa... Han pasado muchos días y no está. Estamos como un alma en pena”.

En los últimos días la familia está haciendo batidas por la localidad sevillana de Dos Hermanas, concretamente la zona conocida como Entrenaranjos, donde residen, pero sin éxito. Tal es la desesperación, que han decidido ofrecer una recompensa de 1.500 euros para aquella persona que la localice, a pesar del esfuerzo económico que supone: “Son todos mis ahorros, pero me da igual, esta gata es parte de mi familia. La gente me dice. No te preocupes yo te doy otra gata. Pero yo no quiero otra gata, nosotros queremos a Ángela”, justifica angustiada su propietaria.

Sus hijas lo llevan peor

Las hijas de Fátima son las que peor lo llevan, especialmente la mayor de 8 años y que tiene síndrome de Asperger: “Ella tiene unas rutinas muy marcadas y todo sigue un mismo orden y está muy afectada. Lleva días sin parar de dibujarla y con ataques de ansiedad”.

La foto de Ángela ha sido difundida por el entorno de Dos Hermanas (Sevilla) pero también a través de las redes sociales donde su propietaria ha hecho un emotivo llamamiento en el que pide ayuda ya que la gata necesita cuidados porque está enferma del estómago. En cuanto a sus características, es de color blanco y tiene ojos de distinto color: uno azul y otro verde: “Si la encuentro estoy segura de que es mi gata, por eso, no entiendo a la gente que llama para intentar estafarme”, asevera Fátima que en los últimos días reconoce haber recibo llamadas interesadas en la recompensa que ofrece

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com