Ofertan viajes al carnaval de Cádiz con "megapacks de botellón" y preservativos y le 'llueven' las críticas

Una agencia de viajes granadina organiza excursiones al carnaval de Cádiz incluyendo en la oferta botellas de alcohol, "megapacks de botellón" y hasta "preservativos felices". Las voces contrarias a este tipo de diversión durante el carnaval no se han hecho esperar. La agencia de viajes ha respondido a las críticas.

"Qué poca vergüenza tienen algunas empresas de viajes. ¡No todo vale para ganar dinero!, y menos valiéndose de una ciudad y su población. Es asqueroso querer mancillar nuestra Fiesta Grande con vuestras asquerosas ofertas de 'botellones, bebidas y más bebidas, y preservativos'". "Que sepáis que no sois bienvenidos, ni ustedes ni aquellas personas que piensen que el Carnaval es un Botellón y un campo sin vallar. No tenéis escrúpulos parásitos". "Muy bien dicho, es asqueroso el anuncio" "esos días me tengo que ir a casa de mi madre, imposible vivir aquí y menos con una niña".

Así de contundentes son las reacciones de algunos vecinos gaditanos al ver la promoción de varias excursiones a su ciudad durante el carnaval, y que ha recogido el diario La Voz del Sur. En ellas se mezcla el desagrado por el tipo de reclamo que utiliza la empresa organizadora de los viajes y los inconvenientes que les genera la fiesta callejera.

Según se puede ver en la web de la agencia, varios autobuses partirán desde distintas capitales andaluzas los sábados 18 y 25 de febrero, sobre el mediodía. Regresarán desde Cádiz a su punto de origen a las 6 de la mañana del domingo. La polémica salta cuando en el anuncio, además del trayecto en bus, se incluye "open bar de tinto de verano en la parada, 1 botella de regalo de ron, vodka, gin o whisky" por grupo de 10 viajeros y "preservativos felices". No sabemos aún cuales son los "tristes".

Como recomendación a los excursionistas en la publicidad del viaje recuerdan que "cuando veas personas cantando en la calle respeta a los que disfrutan de esta poesía callejera, las agrupaciones y las coplas son la esencia del Carnaval de Cádiz. Promueve el respeto y el civismo en la ciudad y consume de manera responsable".

La respuesta de la agencia de viajes

Antena3 Noticias se ha puesto en contacto con la agencia de viajes, Emycet, para conocer su versión sobre el revuelo que ha generado la promoción de estas excursiones. Nos remiten su comunicado de prensa que no tiene desperdicio. Así que lo reproducimos entero.

"La agencia de viajes se enorgullece de presentar nuestro viaje al carnaval de Cádiz los sábados 18 y 25 de febrero. Durante varios años consecutivos, hemos estado ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de disfrutar de uno de los eventos más icónicos de España de manera segura y organizada.

En primer lugar, queremos destacar que nuestros viajes organizados ofrecen una gran ventaja para nuestros clientes: la seguridad de no conducir bajo los efectos del alcohol. Al desplazarnos en autobús, nuestros clientes pueden disfrutar de una celebración divertida y segura, sin preocupaciones por el alcoholismo. Además, también contribuimos a reducir la contaminación y la congestión en la ciudad de Cádiz. La ciudad es pequeña y al viajar en autobús ayudamos a reducir el tráfico vehicular y mejorar la experiencia del viajero.

Además, nuestros viajes organizados permiten a nuestros clientes relacionarse con gente nueva y compartir sus experiencias en el carnaval. El carnaval de Cádiz es conocido por su gran ambiente de celebración, y nuestros clientes pueden disfrutar de este ambiente de forma segura y organizada.

En cuanto a las precauciones en las relaciones sexuales, queremos recordar que siempre es importante tomar precauciones y ser responsable en todas las situaciones. Esto se fomenta incluso en escuelas, colegios, institutos y universidades con formaciones y eventos para eliminar tabúes. Los preservativos que regalamos son solo una forma de fomentar la responsabilidad y la seguridad, además de forma simpática y divertida.

En cuanto al alcohol, queremos recordar que Cádiz es conocida por sus vinos de Jerez, y el carnaval es una celebración tradicional en la que el alcohol forma parte de la celebración. Incluso hay imágenes de bodegas de Vino como en la puerta del sol de Madrid o en todas las carreteras españolas con la imagen de un conocido Toro. Además, el carnaval es una fiesta que se celebra antes de la cuaresma, un tiempo de reflexión y ayuno, por lo que es una oportunidad para disfrutar antes de la abstinencia. De hecho, tiene sus orígenes por este hecho, hasta etimológicamente "Carnaval" viene de la palabra "Carnal", una fiesta en la que la gente se disfraza para tapar su rostro y cuerpo mientras se disfruta de forma más lujuriosa de lo habitual.

Por otro lado, destacar que, en todos los destinos turísticos de España, tanto de interior, costa o insular se usa la fiesta y el alcohol como reclamo, solo hay que ver la cantidad de ferias, eventos, fiestas populares y regionales en el que estas bebidas son parte de la fiesta y atractivo turístico a nivel mundial. Es un país conocido en todo el mundo por su cultura del ocio. Como parte de su idiosincrasia incluso los hoteles de todo España ofrecen bebidas en sus ofertas como reclamos con las famosas pulseras o con la botella de vino en el centro de la mesa, tiendas, experiencias gastronómicas con alcohol como atractivo, catas de vino, bodegas...etc. Nuestro país es hermoso gracias a nuestra mente liberal, afable y divertida y es parte de nuestra historia cultural y festiva.

Por último, queremos destacar las virtudes del carnaval de Cádiz, conocido por sus coplas, desfiles de chirigotas y disfraces coloridos. Es una experiencia única que nuestros clientes no deben perderse. La agencia de viajes ha estado organizando este viaje con éxito durante muchos años, y estamos seguros de que seguirá siendo una experiencia inolvidable para nuestros clientes.

En resumen, nuestra agencia de viajes se enorgullece de ofrecer una experiencia segura y organizada en el carnaval de Cádiz, permitiendo a nuestros clientes disfrutar de una celebración divertida y sin preocupaciones.

Un cordial saludo”

En resumen, todo son ventajas. Menos contaminación y atascos, sin ebrios al volante y relaciones sexuales seguras. Además, de que se ven incapaces de desvincular el alcohol de las fiestas en nuestro país. Incluso, aluden a la etimología de la palabra “Carnaval”, que como bien indican proviene de “Carnal”. Quizá por ello, también regalan una pata de jamón al viajero o viajera con el mejor disfraz.

El Carnaval de Cádiz, una religión para muchos gaditanos, aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde las instituciones de la ciudad llevan muchos años tratando de conseguir que las calles no se conviertan en un botellódromo durante los diez días de fiesta. Una difícil tarea, ya que es una actividad que practican tanto visitantes, como los propios locales.