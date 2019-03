La primera entrevista del padre de Julen: "Cuando oigo la voz de un niño se me cae el alma al suelo, no salimos de casa"

Avilés destaca que esta entrevista surge de "la necesidad de una persona por contar la verdad". El padre de Julen confiesa que cada vez que escucha hablar a un niño se le cae el alma al suelo. "Por eso no salimos mucho de casa", añade.

Este es un estrato de algunas de las declaraciones más impactantes del padre del pequeño Julen:

"Mi mujer estuvo el otro día en el psicólogo porque está...qué quieres que te diga, que tengo miedo. Ya habíamos ido al psicólogo por Oliver y ahora otra vez. No tengo nada en contra de ninguno de los miembros de los equipos de rescate que han trabajado allí arriba, sin comer ni dormir.

Este informe que ha salido ahora yo no me lo creo. La piqueta yo no sabía ni que se había utilizado, para que tú veas lo que nosotros hemos estado informados allí arriba. Ojalá no sea verdad eso, porque si es verdad ya apaga y vámonos, porque siempre nos dijeron que trabajaban con la posibilidad de que Julen estuviera vivo.

No estoy ni a favor ni en contra del pocero ni de David, mi prima es como si fuera mi hermana, desde pequeños. Que han hecho las cosas malamente pues para eso están los jueces. Que no van a sufrir como yo en la vida, pero sé que que él lo está sufriendo. Lo que tenga que pasar que pase, pero realmente nadie quería que ocurriera esto. Yo sé que tengo dos ángeles en el cielo, los dos están orgullosísimos, los dos, porque he vivido por y para ellos".