Nueve de cada diez europeos no son capaces de vivir sin su teléfono móvil

El móvil se ha convertido en nuestro inseparable compañero de viaje y ante la pregunta de si serían capaces de dejarlo en casa, esta suele ser la respuesta habitual. "No, aún no me he atrevido", dice Paula. Sergio añade: "trataría de evitarlo. Porque es muy útil. Te ayuda mucho. Te mantiene en contacto". Y Miriam sentencia: "mejor si tienes el teléfono".

Así piensa la inmensa mayoría de los españoles. Según un estudio de la agencia de viajes eDreams, nueve de cada diez europeos no desconecta en vacaciones. ya que tienen muy a mano el teléfono móvil. "No lo meto en la maleta, lo llevo en la mano. Nos dice Mercedes desde la Playa de la Malvarrosa. "Soy de Holanda y necesito hablar con mi novia en Whatsapp y Skype". Son las palabras de Edward, que está en España para pasar unos días junto a unos amigos.

Mensajería, redes sociales, música... y por supuesto fotografías. Aunque también recurrimos constantemente al smartphone para buscar información útil en nuestros destinos.

Según el estudio, entre los más dependientes de este aparato, los hombres jóvenes. "Yo lo miro cada minuto", dice Salva. "Mi marido no se separa del teléfono, hasta cuando va a lbaño se lo lleva", nos confiesa entre risas Pilar.