Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, anunció que a partir de hoy miércoles 17 de febrero se relajan las restricciones vigentes por el coronavirus. Este lunes se aprobó la relajación de las medidas y desde este miércoles, el comercio recuperará su horario habitual con un aforo del 50%. Los centros comerciales seguirán cerrados durante los fines de semana.

También se permitirá la reapertura del interior de los restaurantes en áreas de servicio, que los comensales podrán comer de forma individual. Las instalaciones deportivas al aire libre también se reabrirán para prácticas individuales y se retoma la competición federada autonómica.

Desde este miércoles en Galicia también se permitirá hacer actividades culturales con un aforo del 30% en museos, bibliotecas, cines y auditorios. Los alumnos volverán a la clases presenciales.

El presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, afirmó que "las medidas adoptadas están siendo útiles" para bajar la cifra de contagios de coronavirus en la tercera ola de la pandemia en Galicia.

Restricciones en residencias de ancianos

En las residencias que hayan administrados las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus desde hace diez días estará permitidas dos visitas de familiares tres veces por semana. Salvo aquellas en las que exista un brote de coronavirus o sigan vacunado a los residentes.

El presidente de la Xunta de Galicia también se ha quejado respecto al número de vacunas recibidas: "no disponemos ni de 25.000 semanales", lo que ha impedido cumplir con el objetivo de que los mayores de 80 años estuvieran vacunados en marzo y ha asegurado que "mientras no haya vacunas, no podemos dar por vencida la pandemia", ha declarado.