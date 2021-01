Alberto Núñez Feijóo, contra Salvador Illa por el aumento del coronavirus: "Nos equivocamos con los allegados en Navidad, fue un error"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, ha sido tajante en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias: "Nos equivocamos en lo de los allegados. Nosotros dijimos durante las Navidades que era un error juntarse personas que no conviven bajo el mismo techo y que como máximo no deberíamos pasar de dos unidades, es decir, dos familias y en ningún caso, personas extrañas a esa familia.

Los allegados, una equivocación

"Al final, no hemos convencimos al Consejo Interterritorial, al Ministerio, y se mantuvo lo de los 10 allegados. Insisto, eso fue un error, creo que debemos de reconocerlo. Y también ha sido otro error no prever que las cepas y el coronavirus se van acomodando, va mutando y la capacidad de infección se va incrementando" ha respondido Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, a las preguntas de Susanna Griso.

Feijóo ha recordado, durante la entrevista, que desde la Xunta se opusieron al concepto de allegados. "Es verdad que ha habido una interacción social en Navidad enorme. Es verdad que nos equivocamos claramente en considerar aquello de allegados, es decir, que se pueda juntar cualquiera. Eso ha sido en mi opinión una equivocación.

La situación de los hospitales

"Ahora tenemos muchos más medios que en la primera ola, incluso que en la segunda y por tanto, ahora tenemos mucha más información" ha explicado Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta. "Desde el punto de vista de ocupación, de camas en hospitales, en la UCI, todavía estamos muy por debajo de la primera ola, es decir, estamos a la mitad de ocupación".

Pero para Feijóo la situación es muy preocupante en esta tercera ola del coronavirus. "La progresión de los nuevos infectados de coronavirus es superior a la de la segunda ola. La situación es menos compleja pero la progresión en el número de infectados es muy superior.

Suspensión de actividad programada

"No es fácil, nos dicen los microbiólogos, concretar si algunos de los infectados de coronavirus tienen cepa británica, no es fácil. No todas las máquinas que hacen PCR tienen la capacidad de terminar con esa exactitud el tipo de cepa" ha explicado Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, en el programa Espejo Público.

"Debemos extremar todas las precauciones. Estamos en una situación muy preocupante. Las capacidades hospitalarias ya están muy tensionadas y tenemos que empezar a suspender actividad programada en la mayoría de los hospitales" ha asegurado Feijóo. "En Galicia ya hemos suspendido alguna actividad programada en tres hospitales".

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, ha explicado que ante el aumento de casos de coronavirus "no es que suspendamos el número de intervenciones si no tenemos que ver intervenciones que tengan menos estadía pos quirúrgica en las UCI y en las unidades de reanimación. No se suspende el número de intervenciones".

Feijóo ha defendido durante la entrevista de Susanna Griso que "deberíamos tener herramientas para que las CC.AA pudieran prever confinamientos. Las vacunas están llegando a cuentagotas, necesitamos muchas más al día. Lo que queda del mes de enero, febrero y marzo van a ser muy duros para la sanidad".