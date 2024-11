Nueva reserva fantasma en un restaurante de A Coruña: “Estaba la comida preparada para 25, no aparecen y además nos bloquean”

Todo comenzó hace un mes, un lunes por la noche a las 21:00. Una mujer llamó al restaurante para hacer una reserva para el viernes de esa misma semana. Nada raro hasta aquí. La mujer pedía una mesa para 18 adultos y 7 niños. Era un grupo numeroso así que el restaurante bloqueó una de sus terrazas, la más alejada de la carretera para asegurar la comodidad y seguridad de los más pequeños. La reserva era para las 22:30, “tarde” añade Luis Longhi, “aún así, los viernes, acogemos clientes más tarde, cerrando aproximadamente a las 00:30”.

Pero al confirmar la reserva, algo no cuadraba. La mujer dejó un número de teléfono que no coincidía con el suyo. El número desde el que se comunicó terminaba en 88, pero ella dio uno exactamente igual terminado en 99. “Eso ya nos pareció raro”, comenta Longhi, pero no le dieron mucha importancia.

Al día siguiente, como siempre hacen para asegurar que todo esté listo, el restaurante intentó llamar al número proporcionado. Pero… sorpresa, el número que terminaba en 99 no existía. Decidieron llamar al número desde el que se había hecho la reserva, el terminado en 88, pero nadie contestó. Después, optaron por enviar un mensaje por WhatsApp, y ahí sí hubo respuesta. La mujer, aparentemente tranquila, reconfirmó la reserva y les dijo que elegirían el menú el mismo viernes por la mañana.

Llegó el viernes, y una mujer hizo en persona la solicitud de los platos que en la jamonería Cavamontes prepararon durante la tarde para recibir al gran grupo con la comanda lista. Organizaron un menú de unos 600 euros sólo en comida: tres tortillas, croquetas, tablas de embutidos y quesos, y todo lo necesario para atender a los 18 adultos y 7 niños. Personal y terraza se prepararon para las 22:30, pero…ni rastro del grupo.

Sopesan tomar medidas para que no les pase más

Dieron las 22:45 y sin ningún comensal por el restaurante, el encargado hizo la primera llamada, sin obtener respuesta. “Llamamos y llamamos, pero nada. Nadie contestaba”, dice Longhi, “nos dimos cuenta de que, de repente, dejamos de ver la foto de Whatsapp de la persona que había hecho la reserva, lo que quiere decir que nos acababan de bloquear”. El grupo nunca apareció.

“Hoy en día, con las redes sociales, se puede saber quién es esta persona, y ya hemos puesto la denuncia a la Guardia Civil”, asegura Longhi. No sólo perdieron los 600 euros de comida, sino que también tuvieron que mantener la terraza bloqueada durante toda la noche, perdiendo la oportunidad de recibir a otros clientes. La sensación de haber sido engañados fue lo que más les dolió. “Han querido hacer daño porque el viernes siempre llenamos. No nos cabe en la cabeza que alguien haga algo así”, comenta Luis Longhi, aún incrédulo.

A raíz de este episodio, Cavamontes está considerando seriamente hacer algunos cambios en su política de reservas. Una de las ideas que barajan es pedir una pequeña cantidad por persona como garantía, algo que podría hacerse de manera sencilla a través de Bizum. De esta forma, aseguran que las personas que reserven realmente tengan la intención de acudir.

