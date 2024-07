El padre de Jay Slater, desaparecido en Canarias, se pregunta por qué dos adultos se llevaron a su hijo

Warren Slater, padre del joven desaparecido en Tenerife, ha roto su silencio tras caminar durante dos horas por el barranco en el que sonó el teléfono de su hijo por última vez.

Warren, de 58 años, lleva esperando recibir noticias acerca del estado de su hijo 16 días. Desesperanzado, no ha podido evitar hacerse una pregunta: "¿Por qué dos hombres adultos llevaron a un niño a un valle a un bed and breakfast?".

"Simplemente no desapareces. Es ridículo que alguien pueda desaparecer. Es un chico joven, está en forma. Está más en forma que todos nosotros juntos. Ha jugado al fútbol toda su vida. No sé... Es solo un misterio... Es desconcertante", ha expresado en unas declaraciones recogidas por el medio británico Mirror.

Estas declaraciones llegan horas después de que se confirmase oficialmente que Jay estaba asustado cuando salió del apartamento de Masca, ubicado a más de 32 kilómetros del lugar en el que se hospedaba con sus amigos.

"Hemos recibido información que sugeriría que Jay salió de la propiedad de alquiler sintiéndose asustado y que no regresaría al apartamento, a pesar de que esta habría sido la acción más sensata, y le habría permitido cargar su teléfono y obtener agua", ha explicado Walter.

Es más, algunas personas con las que contactó el joven le aconsejaron que volviese al apartamento, pero el dijo "que no podía hacer eso" y que "ya había estado caminando 30 minutos".

Descontento con la Policía

El padre del desaparecido ha insistido en que, a la hora de investigar, la Policía debería centrarse en cuál es el motivo por el que dos hombres mayores llevaron a su hijo a un apartamento en la otra punta de la isla. "Hay que preguntarles por qué y empezar a partir de ahí", ha asegurado Walter.

El afectado ha acusado a la policía de hacer "sus propias investigaciones": "Realmente no nos están diciendo nada, estamos en la oscuridad. Ellos saben más".

A su vez, ha culpado a la barrera del idioma por no poder terminar de comprender parte de la información que intenta transmitirle la Policía, y ha remarcado que si la desaparición hubiese ocurrido en Reino Unido "estaría haciendo un escándalo, pero estamos en un país extranjero y tenemos que dejárselo a la gente que sabe más".

El descontento en la familia Slater con la actuación policial no ha hecho más que crecer desde que se suspendió la búsqueda. La madre del desparecido ha declarado que no abandonará Tenerife hasta que no lo encuentren, y el padre ha remarcado que subiría andando hasta el Teide si le dijeran que su hijo está allí.

"He dejado atrás la parte de la tristeza y ahora estoy enfadado porque no ha pasado nada. Si te dejara aquí y luego simplemente desaparecieras, ¿no crees que la policía estaría detrás mía?", ha preguntado Walter.

Recorrer los pasos de su hijo

Walter ha caminado junto a su hijo mayor y uno de los tíos de Jay el sendero que supuestamente recorrió su hijo el día de su desaparición.

En un primer momento, Walter no consideraba que fuese una buena idea buscar en el barranco debido a la peligrosidad que le caracteriza. Sin embargo, ahora que la investigación oficial ha terminado, siente que no tiene más remedio que caminar el tortuoso terreno él mismo.

"Hemos caminado todo lo que hemos podido hasta que es demasiado peligroso. Todo lo que estoy haciendo es un poco de Colombo", ha confesado Walter, que ha sufrido magulladuras y cortes en piernas y brazos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com