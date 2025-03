Noticias de hoy, miércoles 19 de marzo de 2025

La conversación telefónica entre Trump y Putin, o el temporal en España, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 19 de marzo de 2025.

Conversación Trump Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista concedida a 'FOX News' ha negado que en su conversación telefónica con Putin hayan hablado de suspender la ayuda a Ucrania: "no hablamos de ayuda. De hecho, no hablamos de ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero nunca se habló de ayuda". El krenlim dice que es una de sus exigencias, pero según Trump no le habrían hecho partícipe de ello. Lo que si que ha reconocido Trump es que ha sido una buena conversación: "tuvimos una buena llamada".

Una llamada que se prolongó durante dos horas y que no fue suficiente para conseguir que Putin aceptara una tregua de 30 días. El presidente de Estados Unidos reconoce además que Rusia aventaja a Ucrania ahora mismo en el campo de batalla "un alto el fuego sin ir un poco más allá habría sido difícil. Rusia tiene la ventaja, como saben, tiene acorralados a unos 2500 soldados. Están acorralados, y eso no es bueno".

El temporal en España

La borrasca Laurence ha resultado devastadora en muchas zonas de España. En Andalucía, deja una mujer muerta y dos desaparecidos. La fallecida y su pareja fueron arrastrados por el agua en el interior de su coche. Para este miércoles se espera una tregua relativa, aunque con lluvias intensas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, antes de dar paso a Martinho, una nueva borrasca con más precipitaciones generalizadas y vientos fuertes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com