Trump desmiente a Moscú: "Hablamos de muchas cosas, pero nunca se habló de ayuda"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista concedida a 'FOX News' ha negado que en su conversación telefónica con Putin hayan hablado de suspender la ayuda a Ucrania: "no hablamos de ayuda. De hecho, no hablamos de ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero nunca se habló de ayuda". El krenlim dice que es una de sus exigencias, pero según Trump no le habrían hecho partícipe de ello. Lo que si que ha reconocido Trump es que ha sido una buena conversación: "tuvimos una buena llamada".

Una llamada que se prolongó durante dos horas y que no fue suficiente para conseguir que Putin aceptara una tregua de 30 días. El presidente de Estados Unidos reconoce además que Rusia aventaja a Ucrania ahora mismo en el campo de batalla "un alto el fuego sin ir un poco más allá habría sido difícil. Rusia tiene la ventaja, como saben, tiene acorralados a unos 2500 soldados. Están acorralados, y eso no es bueno".

De momento, los rusos solo se comprometen a no atacar infraestructuras energéticas y como gesto de buena voluntad hoy intercambiarán a 175 prisioneros y entregaran a 23 soldados ucranianos gravemente heridos. Por su parte, Zelenski sigue sin confiar en los rusos "somos escépticos en cuanto a confiar en los rusos. No hay confianza en Putin", pero si que cree que los aliados serán fieles con lo prometido y no escucharán las exigencias de Rusia de dejar de enviarles ayuda "no es un juego donde Putin es el único que impone sus reglas. Creo que la ayuda militar continuará. Recibimos ayuda tanto de Estados Unidos como de nuestros colegas europeos. Mantenemos un contacto constante con ellos. Estoy seguro de que no habrá traición por parte de los socios y de que el flujo de ayuda militar continuará".

El presidente de Ucrania también ha pedido a Trump que le llame para explicarle exactamente en qué va a consistir esa tregua limitada que ha pactado con Putin "apoyamos todas las medidas encaminadas al fin de la guerra. Las apoyaremos. Pero para hacerlo, necesitamos entender exactamente qué apoyamos".

Comienza un proceso largo y complicado. Porque el dictador ruso no acepta, de momento, el plan para acordar un alto el fuego de treinta días. De hecho, Putin pretende mantener la ofensiva en territorio ucraniano, donde está consiguiendo algunos avances. No ha trascendido si han hablado del reparto de las zonas que Putin reclama como rusas. También es clave en las negociaciones decidir quién tomará el control la central nuclear de Zaporiyia, que ahora está ocupada por Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com