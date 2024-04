Noah Torrón, el 'Billy Elliot' español que triunfa en el ballet

Es el 'Billy Elliot' español. Noah Torrón se ha convertido en la joven promesa del ballet. A sus 12 años este malagueño combina técnica y expresión a través de la danza: su gran pasión desde pequeño. Ya cuando era un niño tenía claro que quería ser bailarín profesional. Ahora está cada vez más cerca de cumplir ese sueño.

Noah ha sido seleccionado para entrar en las escuelas más prestigiosas del mundo. Este verano se va a formar en la School American Ballet en Nueva York y en la Ópera Nacional de París.

Según su madre estaba "casi obsesionado" con Michael Jackson. Su hijo empezó a hacer ballet en primero de básicas. "Pero era una cosa muy sencilla. Ahí no tenía claro si quería hacer ballet o danza española o muchas cosas más. Pero no fue hasta tercero cuando decidió apostar por la danza. Mi objetivo es ser bailarín profesional, y si lo llego a ser, más tarde ya vería más adelante lo que podría hacer. Si entrar en una compañía, en una escuela o ser profesor". Todavía no lo sabe, cuenta el pequeño en la entrevista.

"Me siento muy feliz y entusiasmado porque ya falta muy poco para que yo pueda ir a esos cursos y tener una buena experiencia". Nos dice que eso es lo que más le satisface. Hasta que llegue ese momento sigue ensayando en su casa. Plié, Tendu, relevé y sauté. O lo que es lo mismo: flexión de piernas, estira una de ellas, se eleva sobre las puntas y salta. Movimientos de las complejas y elegantes coreografías que Torrón ensaya, una y otra vez, en su casa.

Así lo viven sus padres

Allí nos reciben sus padres: Soledad y Jorge. Sentados en la mesa del salón nos explican cómo están viviendo este momento tan especial. "De todas las grandes compañías que hay en el mundo, que son la de Nueva York, la de Londres y la Ópera de París, le han cogido en todos los sitios".

Eso este verano, en un futuro esperan mandar a su hijo a un conservatorio de Madrid. "Como un paso intermedio porque él se quiere ir fuera. Tiene especialmente interés en irse fuera porque sabe que de esa forma podrá hacer su sueño que es bailar". Bailar y volar alto.

