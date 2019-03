Triste regreso a casa de los afectados por el incendio de Doñana: "No queremos ni ser conscientes de lo que nos ha sucedido"

Calcinada y con el techo derrumbado. Así está la casa de Macarena en Mazagón. Hoy ella la ha visto así en el programa Espejo Público: "No quiero ver las imágenes... no queremos ni ser conscientes todavía de lo que nos está sucediendo". Los esfuerzos por apagar el fuego en su casa han sido en balde. Macarena asegura que lo ha perdido todo: "Ya no es la televisión o un móvil, son cosas importantes...".

Cerca, otros vecinos de Mazagón han tenido más suerte. El incendio sólo les ha dejado suciedad, ceniza, y un gran susto: "El resplandor estaba acompañado de un ruido tremendo de como las llamas iban devorando los árboles. Y de pronto la bola de fuego encima nuestro". Caso parecido el de Loli. Hoy termina de limpiar su casa. Aunque le va costar olvidar lo sucedido: "No quiero hablar, porque me pongo a llorar... con mi padre, de 93 años, que no puede andar...".

Poco a poco vuelve la normalidad. Esta noche ya son pocas las personas que han dormido fuera de sus casas. Esta mañana oficialmente ya han vuelto a casa todos los desalojados.