La Nit de l´Alba de Elche deja seis heridos graves y un centenar leves

El total de heridos durante las fiestas de la Nit de L'Albà de Elche, en Alicante, asciende a 103, seis de ellos de carácter grave, según han informado fuentes sanitarias.



El incidente tuvo lugar anoche, después de que un cohete prendiera antes de tiempo la Palmera de la Virgen en las fiestas. Como consecuencia, 103 personas resultaron heridas de diversa consideración. Del total, 22 fueron atendidas en el Hospital General de Elche, y otras cinco en el Hospital de Vinalopó. El resto recibieron asistencia en el lugar del suceso. Del primer centro tan solo queda ingresado un paciente, que está pendiente de una ecografía.



Por su parte, respecto al Hospital de Vinalopó, acudieron anoche a Urgencias tres personas con quemaduras de primer y segundo grado. En concreto, se presentó un joven, de unos 21 años, afectado por la carretilla en un costado; y otras dos personas, de 18 y 42 años, con quemaduras en las manos. Los tres paciente no llegaron a ser ingresados y se fueron a sus casas tras ser atendidos.



Un cohete entró en la parte inferior de la Palmera

Otras dos personas se han presentado esta mañana en el Hospital de Vinalopó para recibir unas curas por quemaduras. Además, el centro espera la llegada de un niño de tres años, que tras ser atendido de Urgencias anoche en otro centro, tendrá que pasar la revisión aquí.

Según el técnico de fiestas del Ayuntamiento de Elche, José Guilabert, el perímetro de seguridad era el mismo de otros años y en el momento de descubrir la Palmera de la Virgen minutos antes de su lanzamiento a las doce de la noche, un cohete ha entrado en la parte inferior, lo que ha provocado el prendido de la palmera. En ese momento, media palmera estaba cubierta con la lona, lo que ha provocado el desvío de la trayectoria de los cohetes, que han caído al suelo.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Elche, Mercedes Alonso, durante una comparecencia, ha lamentado lo ocurrido y ha señalado que "es un momento muy triste, aunque no ha habido ninguna desgracia". Desde el equipo de gobierno han asumido su responsabilidad y han pedido disculpas a las personas que se hayan visto afectadas.



Asimismo han afirmado que las fiestas patronales continúan a pesar de lo ocurrido, al no haber tenido que lamentar víctimas mortales. En el momento del suceso la sorpresa e indignación reinó por toda la ciudad, al no creerse que la Palmera de la Virgen, por primera vez, se adelantara diez minutos a la medianoche. Con el paso de los minutos, cientos de ilicitanos se agolpaban junto a la Basílica de 'Santa María', pidiendo explicaciones a la alcaldesa sobre lo sucedido.