Nerea, la joven con anorexia que escribe poesía para ayudar a las personas con su mismo problema

Nerea Lorenzo sufre anorexia desde los 12 años. Hoy tiene 22, estudia psicología y lleva un largo tiempo luchando contra la anorexia nerviosa.

A los 20, esta joven ingresó por primera vez en el hospital debido su delicado estado de salud: "Pesaba 32 kilos", nos confiesa. Ahora, ella intenta ayudar a otros jóvenes en su misma situación a través de la poesía.

La mente de Nerea llegó a convertirse en un calculadora de calorías, medía su vida en galletas. "Para desayunar me tomaba cinco galletas. Y claro, a la hora de comer me decía: ¿Cómo voy a comer más de lo que ya he desayunado", nos dice.

Los médicos reconocen que los pacientes cada vez son más jóvenes. Parte de la culpa la tienen las redes sociales, y con ellas, las llamadas 'influencers'. "Ellas son divinas, tienen un cuerpazo", reconoce.

Nerea critica la falta de prevención y control ante este problema de salud. Con 12 años, la joven nos cuenta que fue a comprar unas "pastillas quemagrasas" y que nadie le preguntó "nada".

Entonces, comenzó a escribir poesía. Hoy, sus versos son un desahogo para tratar de ayudarse a sí misma y a otras personas, que como ella, padecen el mismo problema.