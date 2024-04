Se necesita un donante urgente para Alejandro, un niño de 10 años con leucemia

Queda aproximadamente un mes para que termine el tratamiento de quimio al que están sometiendo a Alejandro en el hospital de Almería donde se encuentra ingresado. Cuando finalice, su cuerpo ya estaría preparado para recibir las células madre del donante, pero por ahora no ha aparecido nadie compatible al 100%.

La familia del pequeño, al que le fue diagnosticada la enfermedad hace dos años, está haciendo un llamamiento a la solidaridad ciudadana para encontrar a contrarreloj ese donante de células madre que le devolvería la salud al niño. Con una simple extracción de sangre se sabría el grado de compatibilidad con Alejandro para convertirse en su salvavidas.

Como Alejandro, "cada año 6.000 personas son diagnosticadas de leucemia en España. Muchas necesitarán un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad. 3 de cada 4 pacientes no tendrá un familiar compatible", según la Fundación Josep Carreras.

Cuál es el procedimiento para donar médula ósea

Para ser donante de médula ósea hay que tener entre 18 y 40 años, estar sano y pesar más de 50 kilos. La búsqueda de donantes compatibles se realiza a través de la red REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea) creada en 1991 por la Fundación Josep Carreras.

En el caso de resultar compatible, en la web de la Fundación Josep Carreras, explican las dos formas que existentes para extraer las células madre sanguíneas de la médula ósea, en primer lugar, "obteniendo células madre de sangre periférica después de la administración de 1 o generalmente 2 inyecciones subcutáneas al día durante 4-5 días, hasta asegurar un mínimo de células madre en la sangre. Se inyectan unos agentes llamados 'factores de crecimiento' que hacen pasar las células madre de la médula al torrente sanguíneo".

La otra manera, menos habitual, sería "extrayendo sangre medular de las crestas ilíacas mediante unas punciones. Este procedimiento se realiza bajo anestesia general o epidural y requiere ingreso hospitalario de 24 horas. Actualmente se realiza este procedimiento sólo en el 20% de los casos o para pacientes con enfermedades muy particulares que responden mejor a este tipo de donación".

Desde la Fundación Josep Carreras recuerdan que la donación de médula ósea "es la única donación en la que las células se regeneran al 100% y la única curación posible para cientos de personas que la necesitan".

Además, aclaran que no está "nada relacionado con tu médula espinal sino con tu médula ósea, donde se generan las células madre de la sangre. En el lenguaje coloquial se le llama tuétano. No tiene nada que ver con la zona de la médula espinal ni sus nervios". Concluyen que "no es peligroso para el donante".

