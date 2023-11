La Navidad de Vigo no convence a los vecinos del centro: "No se nos tiene en cuenta"

La Navidad ya ha comenzado oficialmente con el encendido en Vigo de su ya tradicional alumbrado navideño. Como todos los años, a la iluminación de la ciudad se le suman otros elementos que contribuyen a crear un ambiente plenamente festivo: villancicos por las calles, estructuras decorativas o incluso mercadillos ubicados en pleno centro para disfrute de vecinos y visitantes.

No obstante, la época navideña supone para los residentes del centro de la ciudad olívica un auténtico dolor de cabeza que se prolonga durante más de dos meses. Lo explica Manuel Ramos, vocal de la Asociación de Vecinos del Centro de Vigo: "Nos pone la vida patas arriba durante casi tres meses".

El problema viene de atrás. De hecho, algunos ya habían demandado al Ayuntamiento por los ruidos y molestias que generan las atracciones, pero también por vulnerar algunos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad de sus domicilios.

Según Ramos, los problemas van más allá del estridente ruido y la iluminación. Hay vecinos que no pueden acceder a sus garajes, "pero también hay problemas de movilidad, de olores, de falta de servicios… de todo", reconoce. Uno de eses problemas es la instalación, a pocos metros de las fachadas de varios edificios residenciales, de una enorme noria de más de 50 metros de altura.

No obstante, lo que más les preocupa es su seguridad, y es que con la instalación del alumbrado y las estructuras navideñas los tiempos de llegada de servicios como Bomberos o ambulancias se han triplicado: "Un día normal pueden tardar 7 minutos, pero con toda esto nos han reconocido que pueden tardar hasta 29 minutos", apunta Manuel.

Aseguran que el alcalde no quiere reunirse con ellos

Lo han intentado todo, pero el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, no quiere reunirse con ellos: "Nada, no nos dicen nada porque no contesta a ninguno de nuestros requerimientos ni solicitudes de reunión. Vaya, que no se nos tiene en cuenta", concluye.

Y frente a los que los acusan de 'Grinchs' de la Navidad, una comparación desenfadada que hace el propio Manuel, pide comprensión: "No se trata de un todo o nada, aquí siempre ha habido Navidad, pero nosotros de lo que nos quejamos es de los riesgos de seguridad y de la falta de servicios".