Naomi Campbell anuncia que ha sido madre a sus 50 años

Naomi Campbell, una de las modelos más famosas y cotizadas en la época de los años 90, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que ha sido madre a sus 50 años.

La modelo hizo historia siendo la primera top model afroamericana que apareció en la portada de la revista Vogue París y ayer ha vuelto a ser un hito tras convertirse en madre por primera vez. La vida de la top model, a cuatro días de cumplir los 51 años, ha dado un giro de los grandes y es que además, ha afrontado la maternidad en solitario y con la ayuda de su madre, Valerie Morris-Campbell.

En su cuenta de Instagram, Campbell ha publicado por sorpresa una foto de su mano sosteniendo unos pequeños pies de bebé. En su mensaje declara que "una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor".

La modelo no ha proporcionado más información, ni el sexo, ni el nombre ni la ciudad donde ha nacido. Ha sido su madre Valerie quien ha desvelado que se trata de una niña: "Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela".

Los diseñadores siempre al lado de Naomi

Tras haber hecho pública la fotografía con su bebé, han sido miles las felicitaciones que la modelo ha recibido. Además, no han llegado sólo por parte de familia, sino compañeras de profesión como Petra Nemcova o Mariacarla Boscono han dejado su comentario felicitando a la modelo.

También diseñadores como el actual director creativo de Burberry, Riccardo Tisci, o del diseñador Marc Jacobs han escrito mensajes como: ¡¡¡¡¡Ay Dios mío!!!!! ¿¿Hoy es el día?? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todos lados".

La célebre Donatella Versace también la ha felicitado como pocos meses atrás lo hacía con Gigi Hadid: "¡Naomi, hoy paso de ser tu hermana a ser la tía de tu niña! ¡¡Estoy tan feliz por ti que no puedo esperar para conocerla!! Mucho, mucho amor de parte de Donatella y Allegra".

¿Un nacimiento por sorpresa?

El nacimiento de esta bebé ha sido una sorpresa, y es que el embarazo de la modelo no se ha rumoreado previamente. Campbell continuaba trabajando de manera normal pero está claro que los directores de las firmas le ayudaron a disimular su embarazo.

A principios de febrero, Naomi participó en el desfile virtual de Fendi. En el desfiló con un vestido amplísimo largo y con capa. También participó en la pasarela del 40 aniversario de Michael Kors celebrado en Nueva York. En este caso la modelo desfilaba con un dos piezas de brillo, y por encima un abrigo disimulando su silueta.

Campbell tenía deseo de formar una familia

En varias ocasiones la modelo había confesado su deseo de ser madre. Ni cómo, ni cuándo, pero sus palabras para la revista ES en el año 2017 la modelo declaró que "Pienso en tener hijos todo el tiempo pero ahora, con los avances de la ciencia, creo que puedo tenerlos cuando quiera".

Campbell siempre ha sido cercana con los niños. En el 2018 visitó un orfanato en Nigeria y tuvo que desmentir que había adoptado un bebé. También en 2019 se le volvió a preguntar en una entrevista para Wall Street Journal Magazine sobre si ser madre entraba en sus planes, y respondió que "todavía no, ya veré lo que el universo me regala".