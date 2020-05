Homenaje a los 57 sanitarios fallecidos por el coronavirus: murieron dando su vida por salvar las nuestras

La cara más dura del coronavirus son los fallecidos. Más aún cuando ellos han peleado en primera línea de guerra contra la pandemia y han terminado por dejar su vida en la lucha.

57 sanitarios han muerto en España por coronavirus mientras trabajaban intentando salvar vidas. Hemos hablado con sus familias y este jueves, en el segundo día de luto oficial, nuestro homenaje es para ellos en el recuerdo a las víctimas del coronavirus.

Esteban

Estaban era enfermero en el Hospital de Leganés (Madrid). Sus compañeros le rindieron un gran homenaje al que acudió su mujer, que también era enfermera en ese hospital. Quizá, Esteban se acercó demasiado al virus sin una protección que sobre todo, al principio de la crisis, escaseaba.

Manuel

Manuel Barragán fue el primer sanitario que murió en Andalucia. Era médico de atención primaria en Córdoba. “Siempre me contabas que de pequeño ya querías ser médico y lo has conseguido. Toda tu vida al servicio de los demás”, asegura su hija Emilia, que está convencida de que su padre volvería a hacer lo mismo. “Si me preguntas qué es vocación, vocación eres tú. Te quiero mucho papá; un beso muy fuerte allá donde estés”.

Sara

Sara es la doctora más joven de esta triste lista. Lo suyo también era vocación. “Desde pequeñita lo único que quería era ser médico”, asegura un familiar.

53 médicos, 4 auxiliares y, además, conductores de ambulancia, celadores, varias limpiadoras… Todos trabajaban cuidándonos y todos entregaron su vida mientras nos devolvían la nuestra.