Se multiplican los encuentros con osos en el Valle de Liébana

Una pareja de osos es sorprendida en mitad de la localidad de Frama. En el vídeo grabado por Manuel Relea se ve a uno de ellos correr frente a su coche. El joven nos comenta que el plantígrado subió hacia arriba y se metió por las callejuelas de la localidad cántabra.

Las incursiones de osos son cada vez más habituales en Liébana. Francisco Fuentes se cruzó con otro andando en moto. Nos asegura que tenía un gran tamaño y que, afortunadamente, bajó de la carretera por una ladera y se marchó.

Buscan alimento, como las cerezas. Cada vez más cerca de las casas. Un vecino nos muestra un excremento de oso que ha encontrado junto a su casa. Fundamentalmente se compone de huesos de esta fruta. Manuel grabó a los dos osos precisamente muy cerca de esa vivienda. Nos dice que los tienen prácticamente junto a sus camas.

Esta colmena quedó destrozada por el ataque de un oso a pesar de contar con vallas electrificadas. Lo que hizo el animal es abrir un agujero en el suelo para poder pasar bajo la barrera eléctrica. Destruyó doce de las cerca de treinta colmenas.

las demasiado habituales visitas de los plantígrados inquietan en las localidades de Liébana. Jesús Fuente, Alcalde de Cabezón de Liébana, nos comenta que muchos se le quejan de que ya no pueden salir a pasear tranquilos. Que tienen miedo. De hecho, Alberto Soberao nos asegura que desde la ventana de su casa, hace un año, vio como un oso se llevaba en la boca a un cabrito de otro vecino.

Y desde los Ayuntamientos se piden medidas. El Alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Miguel Alonso, pide que haya un control de la densidad de este animal y que se busquen formas de ahuyentarlo de los núcleos poblados. Por su parte, el primer edil de Cabezón de Liébana apuesta por la plantación de cerezos y otros frutales en lo alto de las montañas para que los animales encuentren la comida allí y no tengan necesidad de bajar a los pueblos.

El alcalde de Cabezón de Liébana, Jesús Fuente, también sostiene lo mismo. Además, le ha contado a 'Efe' que tiene previsto llamar al consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, para trasladarle "que no es normal" que el oso "ande por los pueblos". "Hasta que no pase una desgracia esto no va a parar", sostiene. "El único que se ha puesto en contacto conmigo es el presidente de la Fundación del Oso Pardo, Guillermo Palomero, que me dijo que sabía del problema y que había que hablar con el consejero para ver cómo se solucionaba", ha dicho.

Desean mejorar la convivencia con los osos para disfrutar más seguros de este bello entorno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com