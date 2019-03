Multan a más de 15.000 conductores en una semana por exceso de velocidad

En ese plazo han sido controlados en las carreteras convencionales 480.000 vehículos y la Guardia Civil ha multado por distintas infracciones a 24.543 conductores. Tras el exceso de velocidad, lo más sancionado ha sido las deficiencias técnicas de los vehículos, con 1.457 multas, seguido de no utilizar, con 1.102 multados.

Según el balance de la campaña, cuatro de cada diez vehículos que circulan por las carreteras secundarias superan el límite de velocidad establecido, y un 13 por ciento lo hace en más de 20 kilómetros por hora. Tráfico recuerda que el cumplimiento de los límites de velocidad es "la gran asignatura pendiente" en seguridad vial en España.

Los resultados de la campaña reflejan que la falta de mantenimiento del vehículo es la segunda infracción más frecuente, como demuestra que en solo siete días la Guardia Civil haya denunciado a 1.457 conductores que circulaban con un coche con importantes deficiencias técnicas.

Llevar el cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, recuerda la DGT, pero aún así 1.041 personas han sido multadas por no utilizarlo, mientras que otras 61 lo han sido por no llevar a los menores con el correspondiente dispositivo de seguridad y 39 motoristas por no llevar casco.



En cuanto a los controles de alcohol y drogas, 807 conductores han dado positivo en alcohol y otros 309 en drogas, con un total de 1.116 conductores multados.