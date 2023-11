Una mujer con esclerosis múltiple solicita la eutanasia y la madre recurre a la Justicia para impedirla

La mujer de 54 años fue diagnosticada con esclerosis múltiple cuando era joven y ha solicitado la eutanasia. Ella convive con su madre en Santiago de Compostela (Galicia) quién trata de impedir que se le practique la eutanasia y para ellos ha recurrido a los juzgados.

La madre ha pedido, a través de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que un juzgado impida la eutanasia de su hija. La organización solicitó al juzgado medidas cautelares. Actúa al entender que no se cumplen los requisitos para que la mujer de 54 años reciba la eutanasia y cuestionan, en base a lo expuesto por la progenitora, que tenga "dolores insoportables", recoge 'Europa Press'.

Impide el acceso a los médicos

La eutanasia estaba prevista, pero cuando los facultativos acudieron al domicilio donde reside la mujer con esclerosis múltiple para trasladarla a un hospital donde practicarle la eutanasia, la madre no les ha abierto la puerta, por lo que no han podido acceder, apuntan desde Abogados Cristianos, que aseguran que la madre cuenta con un poder notarial por el que representa a su hija, aunque han precisado que no solicitó la incapacidad de esta.

"La obligación es ir por la vía judicial"

Al parecer, ahora tendrá que ser la Justicia quién determine si se le realiza la eutanasia o no a la mujer diagnosticada con la enfermedad. "La obligación de la administración pública es informar e ir por la vía judicial", exponen fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por 'Europa Press'.

Además, aseguran que todas las solicitudes "se estudian de manera individualizada y muy exhaustiva" y que fue un procedimiento "iniciado, solicitado y deseado por la hija". "Es una paciente capaz y está avalada la prestación por la comisión, ha reiterado su deseo de continuar con el procedimiento a su médico responsable", han precisado desde la Xunta.