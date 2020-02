La mujer de 'El Chicle' envía su pésame a la familia de Diana Quer

El penalista Manuel Meiriño, que asiste a Rosario Rodríguez, mujer de José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', ha enviado su pésame a la familia de la joven Diana Quer. "No voy a declarar nada", ha dicho a la salida del juzgado de instrucción número uno de Ribeira (A Coruña), el caso "está 'sub iudice', no puedo decir nada", ha remarcado, y ha agregado que este proceder es "la postura más correcta" en lo que concierne a esta parte.

Rosario Rodríguez salió a las 11.20 horas del edificio judicial, en donde hay un amplio despliegue mediático ya que se ha reabierto una causa que había sido archivada de forma provisional hace casi nueve meses. Se retoma tras la detención de Abuín, que ha sido citado en esta jornada para declarar, aunque ha desistido de hacerlo, acogiéndose a su derecho a actuar de tal forma.

'El Chicle' condujo a los investigadores en la madrugada del 31 de diciembre hasta los restos de la chica madrileña de 18 años, desaparecida el 22 de agosto de 2016, localizados en un depósito de una nave.