Se suicida una niña de 12 años en Tenerife cuyo entorno asegura que sufría acoso escolar

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de una niña de 12 años en Puerto de la Cruz (Tenerife), un trágico suceso que ha dejado consternada a la comunidad local, especialmente a la educativa del colegio César Manrique, donde la menor cursaba sexto de Primaria.

Según informaron fuentes de la Consejería de Educación, las autoridades del centro educativo no han señalado que existieran problemas de convivencia con la niña ni ninguna alerta que sugiriera situaciones anómalas. Además, el protocolo contra el suicidio implementado en todos los centros educativos no fue activado, ya que no se detectaron signos que lo requirieran.

En respuesta, la Consejería ha ofrecido apoyo psicológico a la comunidad educativa del centro, incluidos los alumnos, quienes regresarán a clases el próximo lunes, luego de la suspensión temporal de las actividades educativas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha expresado su dolor por este trágico acontecimiento, suspendiendo un acto de carnaval previsto para este viernes y convocando un minuto de silencio a las 12:30 horas en honor a la niña. Además, ha confirmado a Antena 3 Noticias que la causa de la muerte ha sido un suicidio.

En un comunicado, la institución mostró su solidaridad con la familia de la menor y subrayó la importancia de velar por el bienestar emocional de estudiantes, docentes y familias en este difícil momento, reconociendo el impacto profundo que esta tragedia ha tenido en la comunidad.

Marco general de actuación ante un posible acoso escolar

El Gobierno de Canarias, concretamente, la Consejería de Educación, tiene un Marco General de Actuación ante un posible acoso escolar. A su vez, tal y como esclarecen en su página web oficial, "cada centro, desde su autonomía, ya dispone de su propio protocolo, a la vez que ofrece una respuesta planificada ante este tipo de situaciones".

El protocolo es exclusivo para atender supuesto de bullying y dentro del ámbito escolar, por lo que "no es válido para otros supuestos de acoso escolar como: acoso de profesorado hacia alumnado o alumnado hacia profesorado, ni acoso entre adultos".

Según establece este protocolo, es fundamental escuchar con empatía, legitimar la preocupación de quien informa y transmitir confianza hacia la respuesta que propone el centro. Se debe informar de forma inmediata al director o a la directora del centro y nunca se puede improvisar, opinar, aconsejar, indagar o no proporcionar una respuesta concreta.

Dentro del marco de las actuaciones inmediatas se diferencia la fase de detección y acogida, en la que tendrá lugar una entrevista con quien ha informado el supuesto acoso y con la supuesta víctima del acoso. Seguidamente, comienza la fase de análisis de la situación inicial y posteriormente la fase de intervención y la toma de decisiones, en la que se incluye un plan de acompañamiento y seguimiento.

En lo concerniente a las actuaciones preventivas en el plan de convivencia, destacan:

En las actuaciones a corto plazo destaca la importancia de la mediación, que es una estrategia a considerar durante el acompañamiento y el seguimiento.

destaca la importancia de la mediación, que es una estrategia a considerar durante el acompañamiento y el seguimiento. En las actuaciones a medio plazo se dan estrategias con acciones dirigidas a actuar desde la prevención específica con los grupos de riesgo.

se dan estrategias con acciones dirigidas a actuar desde la prevención específica con los grupos de riesgo. En las actuaciones a largo plazo se contemplan estrategias con acciones dirigidas a actuar desde la prevención inespecífica

