Muere Juanma Díaz, el profesor sevillano con cáncer que se hizo viral en redes con el #Yomecuro

Eran casi las 00.30 de de esta madrugada de jueves cuando la cuenta oficial en X de Juanma Díaz, un profesor sevillano, anunciaba su fallecimiento.

Juanma Díaz se viralizó en redes sociales con su lucha contra el cáncer, alcanzando miles de usuarios en plataformas promoviendo el movimiento #Yomecuro.

Sus seres queridos, a través de su cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter), han comunicado su fallecimiento con unas palabras emocionantes.

Mensajes de agradecimiento en redes

El mensaje publicado dice: "Aquí estoy! Os hablo desde el tercer anillo! Ya he llegado... y estoy rodeado de toda mi gente, a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Estoy muy feliz! Muy feliz de ver todo lo que me habéis regalado durante esta lucha. Muy feliz de todo lo reivindicado, reído, cantado, escrito, disfrutado y vivido!".

"No he podido curarme, no. Pero no he perdido. Solo he ganado! Y a todos los #yomecuro... no os rindáis! No os neguéis a vivir, porque la vida es muy jodida, pero muy bonita a su vez! Y cuando haya días buenos, disfrutarlos!", señala.

"Solo os puedo decir gracias por tanto! Tanto aprendizaje de cariño, admiración y ánimos que me habéis regalado. Gracias a todos los profesionales con los que me he encontrado... Gracias a mis Ángeles de la Guarda! Cracks!", añade.

Sus palabras de agradecimiento llegan para todos: "Gracias a mi familia... toda! Mis niñas, mis hermanas, mis tíos, mis cuñad@s, mis prim@s... A mi familia de sangre y mi familia de corazón.

Gracias a Mi Merchi... Cariño, cuantas cosas hemos vivido y cuantas cosas se quedan en nuestro corazón! Cuanto te quiero y te querré siempre".

Hacen público el tanatorio

Además, ha rematado: "Y por último os diré... Apoyad la investigación! No os olvidéis de seguir en la lucha! Ahora toca el #seguimosJuanmaXti. Un abrazo y un gran beso desde las alturas. Recuérdenme y sonrían! #SomosimparablesSiempre".

Sus seres queridos han hecho pública la ubicación y horario de visitas del tanatorio y la incineración: "Me despido de vosotros en el tanatorio de la SE30, en la Sala 15. El responso será esta tarde a las 15.20 y la incineración mañana a las 11.00. Mi familia estará con vosotros y yo os estaré observando! Gracias por tanto!".

