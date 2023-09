Muere un joven tras un accidente con su patinete eléctrico, que podía llegar a los 120 kilómetros por hora

Este miércoles, en Granada, un joven ha perdido la vida después de sufrir un accidente cuando circulaba el patinete eléctrico. El vehículo de movilidad personal en cuestión contaba con dos motores, de tal manera que tenía la capacidad de llegar hasta los 120 kilómetros por hora.

Así lo ha informado la Policía Local de Granada, a través de su cuenta de redes sociales. Los agentes especifican que el accidente tuvo lugar el miércoles en la calle Aconcagua de la localidad andaluza, ubicada en el barrio de la Bola de Oro. En un momento dado, el joven perdió el control del patinete, el cual había tomado prestado, provocándose una importante caída.

Sin casco con un patinete que llega a 120 kilómetros por hora

Además, se daba la circunstancia de que la víctima no llevaba casco, por lo que se llevó un fuerte golpe en la cabeza, siendo trasladado en estado grave al centro hospitalario de Virgen de las Nieves. Finalmente, acabó falleciendo el jueves debido a las críticas lesionas.

Paralelamente, la Policía Local se ha quedado con el vehículo para ratificar su limitación de velocidad. Tal y como han comprobado, el patinete dispone de dos motores de un total 3.500 vatios y, en las especificaciones técnicas, se detalla que puede llegar hasta los 120 kilómetros por hora.

Asimismo, los agentes han trasladado sus condolencias tanto a los familiares como a los amigos de la víctima. De la misma manera, han aprovechado la ocasión para recordar la importancia de utilizar el casco de protección cuando se circula en esta clase de vehículos. Además de que es obligatorio llevarlo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Prohíben los patinetes por el centro de la ciudad en Olot, en Girona

Desde el inicio de su uso, los patinetes eléctricos han causado muchos problemas por culpa de accidentes y atropellos, generando confrontación entre ellos, los peatones y los coches. Muchos son los que piden su regulación y el Ayuntamiento de Olot, en Girona, se ha decidido a dar el paso restringiendo la circulación de estos vehículos de movilidad personal por el centro de la ciudad.

Esta decisión llega tras un último año y medio negro en cuanto a accidentes con patinetes eléctricos. Durante todo ese tiempo, la Policía Local ha denunciado a 220 personas que iban en patinete, 153 de ellas sin casco, y se han registrado un total de 23 accidentes.

Las normas de utilización y circulación de un patinete eléctrico son muy claras, pero no todos las cumplen. Para empezar, no se les permite ir por la acera. "Eso dicen, pero a mi sobrina la atropelló un patinete yendo ella por la acera", explica un hombre a Antena 3 Noticias. Otra de las reglas más ignoradas es la del casco, que es obligatorio llevarlo. Sin embargo, en la calle no es extraño pillar a algunos infractores, motivo por el que se pide una mayor regulación y vigilancia más estricta.

Con la velocidad también existe otro problema. Estos dispositivos, bajo ningún concepto, pueden superar los 25 kilómetros por hora, pero existe la posibilidad de modificarlos para que eliminar ese tope de velocidad. "Hay gente que lo lleva deslimitado y van a 60 kilómetros por hora", asegura otra persona.

Sin embargo, existe cierto consenso en que el problema no son los patinetes, sino los hábitos a la hora de utilizarlos. Circular con cautela y con precaución puede ahorrar muchos sustos y, sobre todo, puede salvar muchas vidas ya que, con los datos en la mano, se puede ver que las incidencias por esta clase de vehículos han aumentado considerablemente.