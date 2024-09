Muere un hombre tras esperar más de 45 minutos la llegada del médico en Reinosa

El jueves 26 de septiembre, la localidad volvió a quedar sin médico de urgencias ni UVI móvil. A raíz de ello una persona murió tras esperar 45 minutos para recibir atención. Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria han denunciado nuevamente la falta de atención médica en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Reinosa.

María José Barrio, delegada de CCOO en el Hospital Tres Mares, ha expresado su indignación al respecto: "Avisamos que hasta el momento habíamos tenido suerte, pero la suerte se acabó y tenemos que lamentar las consecuencias. Ayer, una emergencia solo pudo ser atendida por los técnicos. Cuando el SUAP de Mataporquera llegó 45 minutos después, no se pudo hacer nada porque la persona ya había fallecido".

Ante este fatal suceso, CCOO ha reiterado la necesidad urgente de establecer una base del 061 en la comarca de Campoo. Según Barrio, la vida de los ciudadanos no puede depender de un sistema de salud que, en sus palabras, "ha demostrado que la sanidad pública no es una prioridad". "La ciudadanía de Reinosa no merece estar despojada de un servicio público esencial como el médico de urgencias y la UVI móvil. Hemos tenido suerte hasta ahora, pero la suerte se acaba. Es hora de que la Consejería y el Gobierno de Cantabria comprendan que la salud de la población debe ser garantizada al 100% y de forma pública", subrayó Barrio.

Daclaraciones de los políticos

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) según fuentes del 'Diario de Cantabria', a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Reinosa, Daniel Santos, ha manifestado su "profunda preocupación" por la denuncia de CCOO y los trágicos hechos ocurridos en Campoo. Santos ha exigido explicaciones a los responsables de la sanidad cántabra y ha lamentado que este suceso "confirma las reiteradas denuncias sobre las carencias sanitarias en la comarca".

"En pleno siglo XXI, no es razonable que un servicio de urgencias tarde 45 minutos en acudir a una llamada y llegue sin personal médico", critica Santos. Para él, lo sucedido debería marcar un "punto de inflexión" en el deterioro de la asistencia sanitaria en Campoo y hacer reaccionar a las autoridades.

Santos ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que tome medidas inmediatas para garantizar una adecuada atención médica en la región y evitar que se repitan situaciones tan desafortunadas.

El PSOE acusa al Gobierno de Cantabria de "jugar con la vida" de los vecinos. El concejal socialista Sergio Balbontín acusó al Gobierno del PP en Cantabria de estar "jugando a la ruleta rusa con la vida de los campurrianos". Según Balbontín, el Partido Popular está desmantelando los servicios públicos en la región, mientras que los alcaldes del PP en Campoo "guardan silencio".

Una tragedia que se veía venir

Desde Comisiones Obreras llevaban tiempo denunciando la crisis sanitaria en Reinosa. El pasado 28 de junio, a través de un comunicado, Barrio denunció que el abandono de la comarca por parte de la Gerencia de Atención Primaria "roza la negligencia". Ese día, desde las 9:00 horas de la mañana, la localidad sin UVI móvil ni personal médico disponible para atender urgencias. Barrio añadió que la urgencia en el Hospital Tres Mares se vio afectada, ya que hasta las 14:00 horas solo hubo un médico disponible para atender las emergencias, hasta que llegó el refuerzo habitual.

