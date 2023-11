Muere el famoso escritor y tuitero Miguel López, conocido como El Hematocrítico

El conocido tuitero y escritor Miguel López, conocido en redes como El Hematocrítico, ha muerto este lunes a los 47 años. Ha sufrido un infarto. Así lo ha confirmado su pareja, la escritora Ledicia Costas. "Desde un dolor inmenso tengo que contaros que esta tarde se ha ido mi compañero de vida y la persona más maravillosa que se ha cruzado en mi camino. Estés donde estés ahora mismo, GRACIAS", ha escrito en redes.

El Hematocrítico era profesor y autor de numerosos libros con un tono de humor como 'El Hematocrítico del arte'. Trabajó durante muchos años en el colegio Las Esclavas de A Coruña con niños de entre 3 y 10 años. Compaginó su labor profesor con la creación de contenido en redes sociales donde fue un auténtico referente en España.

Miguel López fue uno de los primeros 'influencers' en X (antes Twitter) de toda España. Logró miles de seguidores gracias a su cobertura de diferentes programas o por la invención de palabras como 'tróspido'.

'El Hematocrítico de Arte', 'Drama en el portal', 'El Hematocrítico del Arte 2' y 'El Hematocrítico de Artres' son sus novelas gráficas. También escribió los cómics 'A media hora dos heroes. Lendas do recreo' y 'Campións do mondo. Lendas do recreo'.

Varios dirigentes de distintos colores políticos han trasladado a Ledicia Costas su pesar por el fallecimiento de Miguel López. Es el caso de la líder del BNG, Ana Pontón; de los socialistas Gonzalo Caballero y Carmela Silva; o de Angela Rodríguez 'Pam', entre otros.