Misteriosa desaparición de Katy, una joven vista por última vez hace casi 2 meses en Barcelona

El pasado 27 de abril de 2024, Irene recibió un mensaje de alerta de Whatsapp de su hija, fue la última vez que supo algo de ella. No la ha vuelto a ver. El mensaje decía: “Me tienen secuestrada, me van a matar mamá”. Irene trató de llamar a su hija en varias ocasiones pero tenía el teléfono móvil apagado. Desde entonces, no ha vuelto a tener noticias de Katy.

Irene no sabe si se trata de un secuestro real: “No sé si era una crisis, pues mi hija tomaba medicación, pero tengo pánico”. Su vida se ha convertido en un infierno, sin tener noticias sobre el estado de su hija. Dónde y cómo se encuentra, son algunas de las preguntas que rondan su cabeza, día y noche: "Esta situación es muy dura. No puedes comer, dormir, vivir… No sé si mi hija está en la calle con una fuerte crisis, o si le ha sucedido algo, es horrible", asegura en declaraciones recogidas por 'El Periódico Mediterráneo'.

Cinco días antes de la desaparición, el día 22 de abril, Irene explica que "una persona vino a casa y me dijo que la documentación de mi hija había aparecido tirada en una calle, en el rellano de una finca, en Valencia", recuerda Irene. Hacía dos meses que su hija Katy se había independizado para compartir piso con una amiga. Pero la dirección en la que fue hallada la documentación no se correspondía con su domicilio, algo que extrañó a Irene y por lo que decidió ir a la policía a denunciar.

Al principio los agentes pensaron que se trataba de una desaparición voluntaria, pero su madre les alertó de que quizás la joven no estaría en plenas facultades. Les comentó a los agentes que padece una enfermedad mental, diagnosticada desde 2009, por la que toma medicación: “Ha estado ingresada en varias ocasiones con cuadros graves. Katy, de hecho, cobraba una pensión por dicha enfermedad”.

Un movimiento bancario la situó en París

Tras varias visitas a comisaría, Irene ha podido saber que existen unas imágenes de su hija en una estación de Barcelona. "Llevaba una mochila pequeña, un ordenador pequeño... Nada más. No llevaba nada para hacer vida, ni siquiera para un viaje largo. Se ve que era algo de ida y vuelta, nada más…". Imágenes tomadas poco antes de que Irene recibiera el mensaje de auxilio: “Lo último que sé de ella es que la tenían encerrada, estaba en peligro y la iban a matar...".

La policía, tras conocer el contenido del mensaje, analizó los posibles movimientos de Katy. Ninguna visita al médico, ninguna reseña policial..., pero un movimiento bancario la situó en París. “¿Cómo pudo viajar a París?". Irene teme que se trate de un robo y un uso fraudulento de la tarjeta: "me cuesta creer que Katy pueda estar allí".

Llegó a España desde Venezuela en 2002 junto a su madre. Licenciada en Pedagogía, Katy había hecho un máster de Dependencia, que terminó el 15 de marzo y tenía que defender en junio. "Me cuesta creer que su marcha sea por voluntad propia, la verdad. Si está viva, mi hija no está bien". La mujer cree que su hija, tras dos meses compartiendo piso, "quizá dejó de tomar la medicación para su enfermedad mental".

Su mente dibuja todas las hipótesis. "Mi hija está enferma. Yo soy una madre que no vive, no come, no duerme… He perdido más de ocho kilos, ayúdenme por favor". Ruega ayuda, ruega que no se detenga la búsqueda: "Necesito encontrarla, viva o muerta, no puedo vivir así. No he tenido ninguna noticia de aliento de mi hija desde que desapareció".