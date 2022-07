Misterio en Barbate (Cádiz) tras hallarse cientos de peces muertos en una playa de Caños de Meca

Inesperada y tremenda la sorpresa que se han llevado esta mañana en el municipio de Barbate (Cádiz), después de que haya aparecido una centena de peces muertos en la costa de una de las playas de Caños de Meca. Nadie entiende cómo ha sido posible que hayan llegado tantos peces muertos a la orilla, dado que se desconoce la causa que ha podido terminar con la vida de los mismos. La playa en la cual ha ocurrido este suceso está situada en a la izquierda del faro de Trafalgar.

El motivo por el cual hay shock en el municipio está basado en que la noche de este pasado martes, no había ni un solo pez muerto en la playa, según han explicado los ciudadanos que estuvieron allí esa misma noche. Por la mañana, el panorama había cambiado y la vista era desoladora, con una playa repleta de peces muertos, y que, casi con toda probabilidad, llegaron a la orilla durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, cuando todavía no había nadie por los alrededores.

Aunque las autoridades están indagando qué ha podido ocurrir, se trata de un suceso sumamente extraño. De entre todas las posibilidades que han podido causar esta situación, hay varias, aunque ninguna está comprobada todavía al 100 %.

Algas, un animal desconocido o una sustancia química

La primera hipótesis, y que más certera parece, es que una plaga de algas haya podido provocar la muerte a todos estos peces. Algas como la asiática, que son tildadas de "especie invasora", y que pueden llegar a ser letales para algunas especies marinas, muy especialmente si son nocivas. En los últimos años, las algas han crecido notablemente en las profundidades marinas y ello está provocando grandes problemas a las especies que viven en el mar, sobre todo aquellas que habitan más al fondo.

La segunda hipótesis es que un animal haya podido provocar la muerte a todos los peces. Podría ser el caso de un tiburón, recordando que hace unos días, la playa de Sitges, en Cataluña, debió ser cerrada temporalmente para los bañistas debido a que se había avistado un tiburón a pocos kilómetros de la costa. En el caso de Barbate, podría ser una posibilidad, aunque poco probable, puesto que no se ha tenido noticia alguna de que un animal con características similares anduviera por allí estos días.

La tercera y última hipótesis es que alguna sustancia en el mar haya sido la causante de esta masacre marina. Un vertido de petróleo o de fuel podría ser una opción, pero debería proceder de un carguero, ya que no hay territorios colindantes con Cádiz al oeste y al sur donde se extraigan estas sustancias de forma relevante. También podría haber sido un vertido de basura, plásticos etc. No obstante, todo son suposiciones por ahora.