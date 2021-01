Miquel Iceta, nuevo ministro de Política Territorial

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno ha anunciado los nuevos cambios en el Ejecutivo tras la salida de Salvador Illa. Carolina Darias será la nueva ministra de Sanidad, mientras que Miquel Iceta será el ministro de Política Territorial.

"Miquel Iceta es un político muy conocido, es un estudioso de la política. Una persona de ideas y de construir consensos en un estado enormemente descentralizado en el que la cogobernanza ha llegado para quedarse", ha dicho Pedro Sánchez.

Tras el conocimiento de que el exministro de Sanidad Salvador Illa dejaba su puesto para centrarse en las elecciones catalanas, ha sido todo un debate intentar descubrir quién cubriría el puesto que encabezaría el Ministerio de Sanidad. Carolina Darias ha sido la nombrada nueva ministra que cubrirá las competencias sanitarias a nivel nacional desde este ministerio, y con ello ha sido de gran expectación conocer quien cubriría su puesto como Ministra de Política Territorial y Función Pública.

Miquel Iceta ha sido el nombre que ha estado en el punto de mira de todos los medios de comunicación desde el principio. El propio Iceta reconocía que le "encantaría" trabajar con el presidente del Gobierno y aseguraba que Pedro Sánchez le había dicho que quería contar con él porque cree en su "capacidad y experiencia".

El presidente del PSC catalán había señalado ya a laSexta Noche que el trabajo de "Política Territorial se acerca a las cosas que yo he hecho, pero para mí lo importante es sentirme útil. Yo no tengo una ambición personal. Mi ambición es de proyecto político, colectiva, de país. Por lo tanto, lo que pueda hacer en esa dirección desde el lugar que sea, me encantará hacerlo".

Esta misma mañana se veía a Iceta llegar en AVE a la Estación de Atocha en Madrid.