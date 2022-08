La ministra de Ciencia valora la propuesta de Feijóo de rebajar el IVA del gas al 5%: "¿Esto en qué va a contribuir para rebajar el consumo energético?"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene intención de proponer una rebaja al IVA del gas al Gobierno, de cara a la altísima factura que están pagando los españoles, y que se une a la constante subida del precio de la electricidad, que continúa alcanzando máximos históricos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado la petición de tener un 'cara a cara' en el Senado con el líder de los populares, tal y como el propio Feijóo había pedido.

Desde el Gobierno, ya se calienta el encuentro. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que Feijóo "ha tenido sudores fríos" tras confirmarse que se verá las caras con Sánchez el próximo martes. La ministra de Ciencia, Diana Morant, tampoco se ha quedado atrás y ve irrisoria la propuesta de Feijóo de bajar el IVA del gas, tal y como ha dicho en 'Espejo Público': "¿Esto en qué va a contribuir para rebajar el consumo energético?"

Morant ha señalado que lo que busca el Gobierno es un "ahorro energético", siguiendo la estela de otros países de Europa, no una reducción del IVA, aunque dice que "no decimos que no a la bajada del IVA del gas, escucharemos y dialogaremos". Asimismo, ha querido comentar las medidas de ahorro energético aprobadas por el Ejecutivo, y que tanta polémica han causado, asegurando que "todos hemos tenido sentido común, menos el Partido Popular, que se ha negado a todas ellas, ha confrontado contra todas ellas y las ha llamado 'frívolas'".

Recursos ante el TC y búsqueda de consenso

La oposición ha cargado duramente contra estas medidas de ahorro energético desde su aprobación, con Vox anunciando que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir que continúe en vigor. La Comunidad de Madrid también ha presentado otro recurso ante el Constitucional, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que no iba a permitir lo que ella consideraba una imposición en la región.

Por su parte, el Gobierno trata de buscar un consenso con sus socios de investidura, principalmente ERC y PNV, para sacar nuevas medidas adelante en caso de que sean necesarias, aunque estos últimos han acatado la norma a regañadientes, generando incluso un debate dentro del propio Gobierno vasco.