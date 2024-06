Un militar para el tráfico en Granada para evitar una agresión machista: "El marido empezó a agredirla, cogiéndola del cuello"

Antonio Losilla iba conduciendo por Pedro Antonio de Alarcón, en Granada, el pasado viernes 7 de junio. Sobre las doce del mediodía, acompañado de su mujer y sus suegros, tiró del freno de mano y paró el coche en seco.

Este militar salió disparado hacia una furgoneta aparcada en la acera. Allí, se encontró a un hombre de unos setenta años agarrando del cuello a su esposa de la misma edad. Tal y como ha contado esta mañana en Espejo Público todo sucedió delante suya "el marido empezó a agredirla, cogiéndola del cuello y dándole puñetazos".

En ese momento Antonio decidió salir del coche y "tirarse a por él". "He ido a retenerlo, tenía que evitar que le pegara, le inmovilicé, le dije que era un sinvergüenza y que de aquí no se iba".

Caos en la calle

Mientras tanto en la calle reinaba el caos. Algunos creían que Antonio era el agresor del hombre y se acercaron a defenderlo. Su mujer y sus suegros trataron de explicar que es Antonio quien consiguió parar al supuesto agresor. Al ver el revuelo ocasionado, el hombre intentó escabullirse, llegando incluso a golpear a la mujer del militar en la mano. Sin embargo, Antonio Losilla lo tenía completamente inmovilizado. Pasados unos minutos, llegó la policía.

"La mujer, la víctima, tiene marcas en el cuello", dijo Antonio, parado en la acera de Pedro Antonio, unos minutos después del incidente. Visiblemente afectado por lo sucedido, ha explicado que no podía consentirlo. "No podía permitir que la maltratara. A mí me gustaría que si a alguien que yo quiero le pasa eso, hubiera alguien que actuara en el acto".

"Le hemos dicho que denunciara, pero no quiso porque es su marido"

También ha recordado en la entrevista concedida a Espejo Público, como cogió aire y miró al cuello de la víctima. "Le hemos dicho que denunciara, pero no quiso porque es su marido. Tiene que denunciar, aunque a lo mejor tiene miedo. Quizás lleve veinte, treinta o cuarenta años… Pero por miedo no denuncia y luego pasa lo que vemos en la tele. La tragedia".

Un instante duro para este militar actualmente de baja a la espera de una operación. "Sé de lo que hablo. Mi madre sufrió esto. Lo he visto. Lo he vivido en carne propia, así que no podía hacer otra cosa mas que parar".

