El 'milagroso' rescate a Felisa, una de las víctimas de la DANA que quedó atrapada bajo un armario

"¡Felisa!", grita uno de los miembros del equipo de rescate que consiguió salvar a una mujer que quedó atrapada bajo uno de los armarios de su casa. La DANA ha provocado graves destrozos en algunos puntos de España. Hay tres fallecidos y tres desaparecidos.

Pero esta es la historia de un rescate 'milagro'. A Felisa y su marido les sorprendió la fuerza del agua. La lluvia torrencial ha destrozado su casa y no saben cuándo podrán volver.

Los dos se encuentran bien, pero vivieron auténticos momentos de pánico durante la DANA. La mujer quedó atrapada bajo uno de los armarios de su casa. La Guardia Civil logró rescatarla con vida. "Espérese, tranquila... tranquila señora", trataba de calmarla un agente.

El agua alcanzó casi los dos metros de altura en su casa. "Si ponía los pies en el suelo me ahogaba", cuenta la mujer. Cuando ocurrió se encontraba con su marido, Samuel, fue él quién pidió ayuda. Se encontraba agarrado a una ventana cuando Felisa le contó que estaba "muy mal". Cuando llegó la Guardia Civil, Felisa estaba inconsciente: "Yo no me enteré de nada" y reconoce que ha sido un "milagro".

Final feliz para Felisa y Samuel. El pueblo se ha volcado con ellos, que lo han perdido todo.

Desaparecen los avisos para hoy

Los avisos meteorológicos desaparecen este martes de la Península y Baleares y sólo quedará el nivel de alerta amarillo en la costa oeste gallega, donde se esperan intervalos de viento fuerte, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

En Levante, también son probables las precipitaciones en el entorno del cabo de la Nao aunque no se descartan en otros puntos de la Comunidad Valenciana. También habrá intervalos nubosos en el resto de la Península, sin descartar algunas precipitaciones débiles.