El Instituto Carlos III de Madrid ha ofrecido una cifra que nos da una idea del impacto del coronavirus en esta segunda oleada.

Desde el 28 de julio hasta hoy, murieron en España 5.188 personas, una cifra superior a lo habitual.

En la residencia en la que vivía la madre de Miguel el coronavirus no entró en la primera oleada, pero causó estragos en la segunda. Miguel indica que "por desgracia, mi madre y 128 personas más se vieron afectados".

Una víctima más de de los fallecidos por el coronavirus. 33.000 según el ministerio de Sanidad, pero 47.259 según las cifras del Instituto Carlos III, que incluye también muertes causadas indirectamente por el virus.

También el caso de Lidia, que murió en julio de cáncer. En unos audios enviados por Lidia decía que "cuando fui a la farmacia me tuve que sentar porque me mareaba. Esto es muy duro. Ojalá, ojalá me de negativo".

En dos meses sólo atendieron a Lidia por teléfono, pero tenía dos tumores muy agresivos. Su sobrina señala que "el médico de cabecera nunca le dijo ven aquí y te veo".

64 médicos han fallecido también en este tiempo y muchos otros sanitarios. Como el último enfermero en Valencia. Juan José Tirado, presidente del colegio de enfermeros de Valencia, "queremos hacer un llamamiento a la población para que se den cuenta de la importancia que tiene esto".

Las cifras del Carlos III reflejan los excesos de muertes en lo que va de año en tres periodos con más defunciones de las habituales. Solo en la segunda oleada, murieron 5.188 personas en España que sin el coronavirus probablemente seguirían vivos.