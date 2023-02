Miedo en Lleida por la excarcelación de un violador por la ley del 'solo sí es sí': "No estoy tranquilo, tengo 2 hijas"

Los vecinos de un barrio de Lleida están atemorizados ante la salida de la cárcel de un violador, que está en la calle por la ley del 'solo sí es sí'. El hombre cumplía condena por cometer 17 agresiones sexuales. Se trata de un violador reincidente desde los 14 años, aprovechaba cada permiso en el centro de menores para volver a cometer agresiones sexuales.

Los informes penitenciarios advierten que no es una persona rehabilitada. "La verdad que tranquilos no estamos, tengo dos niñas pequeñas y no sabes si en cualquier momento pueden ser ellas o puede ser otra persona", asegura un padre.

Solicitan que se le ponga una pulsera telemática porque tienen miedo y no tiene libertad vigilada. Consideran que tendría que se le tendría que hacer algún tipo de seguimiento. "Con algún tipo de localizador, esta persona no puede andar a sus anchas", asegura.

Si alguna víctima, o la fiscalía lo pide, sí se le podría poner una pulsera telemática en menos de 24 horas. Desde la asociación vecinal del barrio ruegan que la gente haga caso de lo que se dice a través de las fuerzas de seguridad y policía judicial y que no se haga caso a los bulos que circulan en las redes sociales.

Además, piden que si alguien tiene información sobre este hombre acuda a las autoridades. "Habría que hacer un trabajo para que estas personas saliesen de prisión rehabilitados", explica Chos Farreny, presidente de la Asociación Baláfia.

Todas las asociaciones creen que la rehabilitación desde prisión es lo más importante en estos casos.