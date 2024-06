El Metro de Barcelona responde con humor a la queja de una usuaria que se encuentra una cucaracha en una estación

Cuando nos montamos en el metro, en el bus o en el tren de cercanías, una de las cosas que los viajeros suelen presenciar es la falta de limpieza. En algunos casos se traduce en un olor incómodo y en otros, en suciedad por todas partes del vagón en el que nos encontramos.

Sin embargo, hay personas que deciden no quedarse en un segundo plano y denunciar lo que ven. Es por eso por lo que una usuaria del Metro de Barcelona ha lamentado el diminuto animal con el que se ha encontrado cuando hacía un viaje.

Una joven denuncia que hay una cucaracha en la estación y esto le responde TMB

A través de la red social 'X', antes Twitter, Raquel ha publicado un post en el que lamenta la presencia de una cucaracha. Le ha capturado una imagen y, en el pie de foto, se hace una pregunte que es, cuanto menos, irónica. "Me pregunto si aquí, la amiga, ha pagado el billete", dice refiriéndose al insecto.

Su aspecto no pasa desapercibido y desata en muchas ocasiones la locura entre la gente. Pero lo más llamativo de esta historia no es la frase que acompaña la imagen de la cucaracha, sino la respuesta que le ha transmitido el perfil oficial del metro de Barcelona a través de 'X'.

Seguramente no se hubiera imaginado que la institución le lanzaría un mensaje con tanto humor.

"Hola Raquel. Los menores de cuatro años están exentos de disponer de billete de transporte. El resto de viajeros deben disponer de un billete de transporte adecuado y validado. Un saludo", dicen desde la cuenta @TBMinfo.

Además, la respuesta ha ido acompañada de un gif muy conocido que es idóneo para la denuncia que ha planteado Raquel. Se trata de una cucaracha que está comiendo una hamburguesa en un restaurante, en la serie de animación infantil Bob Esponja.

La conversación vía 'X' no ha tardado en hacerse viral. Los internautas están reaccionando con mucho humor a la respuesta, que acumula ya más de 37.000 visualizaciones. "Me encanta", "mis dieses", "te quiero " son algunos de los comentarios más repetidos.

Pero Raquel le ha lanzado una última respuesta al metro de Barcelona. "Touché, pero esta tenía más bigote que Dalí", ha comentado.

"No me esperaba esta respuesta y me encanta", "Gracias por tanto" o "A esta la llevo viendo yo en L2 Encants mínimo desde 2018. Toca pagar", son otras respuestas que más han llamado la atención en el hilo de 'X'.

Plaga de cucarachas este verano

Se espera que durante las próximas semanas, tal y como explican los expertos en control de plagas, el insecto empiece a circular más a menudo por estaciones de transporte, restaurantes e incluso por nuestras casas. Con el aumento de las temperaturas, las cucarachas se reproducen a mayor velocidad y pueden presenciarse aún más sobre todo en las zonas costeras. Para evitar que entren en tu casa, las recomendaciones son muy claras: mantener en todo momento el orden y la limpieza y así al animal le costará entrar en los rincones de tu casa.

