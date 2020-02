El mensaje de la madre del joven desaparecido Jon Bárcena por su cumpleaños: "Hoy no puedo abrazarte"

La madre de Jon Bárcena, desaparecido en el monte Gorbea el pasado 30 de diciembre ha hecho público este martes, en las redes sociales, un doloroso mensaje con motivo del 20 cumpleaños del joven de Berriz.

A través de Twitter, Karmen Amezua se dirige a su hijo para recordar que no sabe dónde se encuentra y la imposibilidad de encontrarle. "Hoy no puedo abrazarte, no puedo rodear tu cuerpo en mis brazos. Qué dolor. Te quiero", asegura, en euskera.

Jon Bárcena Amezua desapareció en el Gorbea el pasado 30 de diciembre, después de abandonar el ascenso a la cumbre del monte, que había iniciado junto a unos amigos. Aunque durante varios días se mantuvo operativo un dispositivo de búsqueda, finalmente quedó suspendido ante la imposibilidad de localizarle.