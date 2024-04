El mejor camarero de España trabaja en un restaurante vizcaíno

En un pequeño municipio de Bizkaia pueden contar que, a día de hoy, tienen en su localidad al mejor camarero del país. Él es Miguel L. Méndez, es sumiller en el restaurante Garena en Dima.

Este prestigioso comedor ha sido premiado con una estrella Michelin y dos soles Repsol, y por lo visto, el joven gallego de nacimiento, pero vasco de adopción, no podía ser menos. Actualmente, es el ganador del concurso 'Alimentaria y Hostelco'. Esta es una de las competiciones más reputadas a nivel de España y a la que sólo se presentan los mejores. En esta ocasión, el joven sumiller se enfrentó a 250 personas de su misma profesión y salió vencedor.

Miguel reconoce que se ha presentado y ganado otros concursos de coctelería y baristas, incluso a nivel europeo, pero que era la primera vez que se presentaba a este concurso de restauración.

Méndez reconoce que no fue fácil, "había todo tipo de pruebas": preparar la mesa a nivel protocolario, un servicio de cata de vinos con sus respectivas explicaciones, presentar un menú ficticio, preparar cafés, etc. No sólo tenía que estar pendiente de realizar las tareas de manera adecuada, también se le ponían trabas durante los retos: en ocasiones le preguntaban por alérgenos, o directamente le saltaban con que el cliente tenía alguna alergia específica. Además, las conversaciones con los supuestos clientes, de vez en cuando eran en otro idioma. Todo esto para ver si el joven sumiller era capaz de enfrentarse a cualquier tipo de situación durante su trabajo.

Méndez cuenta que además tuvo pruebas de coctelería complicadas. Recuerda una que consistía en crear una bebida de especialidad y tenía que añadirle cacao en polvo.

Reconoce que el haber sido constante y no haber cometido ningún error notable, le llevó a ganar a sus rivales. "Seguramente haya sido ese el secreto del éxito, ser constante y saber desenvolverse bien". Además explica que hay mucho esfuerzo detrás de este logro, "muchas horas de formación y de experiencias laborales".

El joven camarero cuenta orgulloso que lo primero que hizo al ganar el concurso fue llamar a su madre para contárselo.

