Medio siglo narrando la historia: Matías Prats cumple 50 años en televisión

Se cumplen 50 años desde que Matías Prats entró por primera vez en las casas de millones de españoles a través de la televisión. Medio siglo contando las noticias, informando sobre los grandes acontecimientos y convirtiéndose en uno de los rostros más queridos y del periodismo televisivo en España.

Desde la muerte de Franco hasta la actualidad, Matías lo ha contado absolutamente todo. No ha habido acontecimiento en la historia reciente de nuestro país que no haya pasado por su voz y su mirada.

En los últimos años, ha demostrado que no solo es un gran presentador de informativos, sino también un reportero. Siempre es el primero que quiere calzarse las botas y desplazarse al lugar donde está la noticia. Así lo hemos visto cubriendo una DANA en Valencia, informando sobre la pandemia mundial o narrando la erupción del volcán en La Palma.

Desde que en 1998 llegó a San Sebastián de los Reyes, Matías no ha parado de trabajar ni de recibir premios. Sin embargo, él mismo se toma estos reconocimientos con humildad y sentido del humor. "Me parece que no doy la talla, pero bueno" o "Al final me voy a creer que tengo buena prensa", bromea siempre que puede.

Todos en la profesión saben que es un auténtico cajón de sabiduría. Puede pasar horas narrando cualquier acontecimiento, siempre con la seriedad y el rigor que la ocasión requiere. Pero también es conocido por su energía inagotable, llegando cada mañana a la redacción con una sonrisa y, muchas veces, con churros y porras para alegrar el día a sus compañeros.

Se ha convertido en una de las caras más queridas de los informativos, no solo para el público, sino también para quienes trabajan a su lado. Olga Viza, quién lo acompañó de plató, lo recuerda así: "Ustedes se imaginan lo que es que en pleno directo te quiten los zapatos o te roben los papeles. Gracias a aquellas gamberradas de Matías aprendí a tener cierta compostura en el plató. Gracias a su dominio y su talento, adquirí confianza. Y gracias a su manera de ser gané a un gran compañero".

Susana Griso, otra de las periodistas que ha compartido plató con Matías, destaca su carácter afable: "No te recuerdo un grito, un mal gesto, una bronca, todo lo contrario".

Hablar de Matías Prats es hablar también de otra forma de contar las noticias. Su particular sentido del humor y sus famosos chistes han dado la vuelta a España y se han convertido en una seña de identidad. Como bien dice Mónica Carrillo, estos "micro cuentos" nos seguirán acompañando siempre.

Y es que, como apunta Griso, "como pareja de baile te lo recuerdo Matías, no se te ocurra jubilarte". Y lo mejor de todo es que, por suerte, tenemos Matías para rato.

