El chascarrillo de Matías Prats recordando sus 50 años en televisión: "No daría ideas a la dirección para retirarme"

Antena 3 Noticias está de celebración. Y no es para menos, ya que Matías Prats, el presentador de Antena 3 Noticias de la edición de Fin de Semana, cumple 50 años contando la actualidad a los espectadores. Además, hace poco más de medio año superó la cifra de 10.000 informativos presentados, un récord que nadie más ha alcanzado en España ni siquiera en Europa.

La efeméride ha sido motivo de bromas, recuerdos y, cómo no, algún que otro chascarrillo marca de la casa. En pleno informativo, su compañera Mónica Carrillo no pudo evitar preguntarle cómo llevaba la celebración del 50 aniversario y de los a los 10.000 telediarios. "Bien, bien", respondió Matías con su habitual serenidad, aunque no pudo evitar recordar que "los 10.000 nos pilló justo en las calles de Alfafar, Paiporta, Benetússer… y no estaba para celebración".

Prats, con la humildad que le caracteriza, recordó sus inicios: "Se cumplen 50 años desde que un chaval con pelo larguillo y poca experiencia, nula experiencia, se presentó ante la cámara". Y es que, aunque hoy es una institución, Matías también fue novato alguna vez.

El tema de la retirada era inevitable. Mónica Carrillo, entre risas, le lanzó la pregunta: "De retirada ni hablamos, ¿no?". Matías, rápido y con picardía, contestó: "Yo no daría ideas a la dirección, vamos a dejarlo ahí y vamos a intentar continuar algo más". Lo que ha dejado claro es que, por ahora y con 74 años, no tiene intención de apagar ni el micro ni la cámara.

Pero el presentador no perdió la oportunidad de hacer uno de sus famosos chascarrillos sobre el paso del tiempo tras ver un video recordando su medio siglo al frente de las pantallas. "Ya te he dicho yo que me iba a pesar la espalda. Hay una ligera curvatura ya en la columna vertebral. Algún responsable buscaré después", bromeó.

Mónica, curiosa, quiso saber si había alguna lagrimilla en este aniversario tan especial. Matías, fiel a su estilo, respondió: "Sabes que yo, al frente de un informativo, hasta que no se acaba no muestro mis emociones. Vamos a aguantar un poco más". Y cuando Mónica le animó a no estar tan compungido, él remató: "No, muchas gracias, estoy dispuesto a soportarte un tiempo más".

Presente en los momentos clave de la historia

No es para menos el homenaje. Matías Prats ha sido testigo directo de los momentos más importantes de la historia reciente de España y del mundo. Ha narrado acontecimientos como la muerte de Franco, la llegada de la democracia, el referéndum de la Constitución, el 23-F, la caída del Muro de Berlín, el 11-S, el 11-M, la abdicación del Rey Juan Carlos y la llegada de Felipe VI, o la erupción del volcán de La Palma, entre muchos otros.

Además, su voz y su rostro también han sido referencia en la información deportiva, estando presente en seis Mundiales de fútbol y seis Juegos Olímpicos, incluyendo el inolvidable Barcelona 92, y ha presentado programas como 'Estudio Estadio' o 'Territorio Champions'.

