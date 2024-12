Los médicos alertan que los menores de 5 años no deben tomar uvas esta Nochevieja

Falta muy poco para las campanadas y mientras unos se preparan por todo lo alto, hay otros que preferirían esconderse y que fuese ya 2025.

Los niños y las mascotas son los que más sufren el jolgorio de los adultos, aunque, con buenas pautas lo pueden disfrutar igual.

Para los más pequeños, la pediatra Anna Gatell, presidenta de la Sociedad Catalana de Cataluña, aconseja que algún adulto esté con ellos porque al salir de las rutinas, la supervisión puede relajarse y en muchas ocasiones hay más peligros de los habituales.

Que los niños se sientan acompañados y compartan espacio y juegos con alguien de referencia porque, el ruido y la falta de comprensión de lo que está pasando, puede ser estresante para ellos, especialmente para los de menor edad.

Riesgos de la comida

La comida es uno de los grandes riesgos. Los médicos advierten que no se de uvas a los menores de 5 años por el alto riesgo de atragantamiento y asfixia, y a aquellos mayores de 5, siempre que las tomen que sea peladas, sin pepitas y cortadas en cuartos, nunca en rodajas. Gatell aconseja no sustituirla por chocolates, caramelos o frambuesas. Insiste en que todo se mastique bien, cuidado con los clásicos ataques de risa mientras se come, y que se preste especial atención con los frutos secos, incluso asegura que mejor evitarlos. Otra observación, es no probar alimentos nuevos ese día por si hay alergias que no se contemplaban.

Las mascotas

Las mascotas no son menos, y ellas tienen también sus restricciones. La prohibición número uno según la veterinaria Adriana Mármol, son las uvas. Es fácil que caigan por el suelo incluso que se las demos a nuestro animal. Es un grave error.

Las uvas son tóxicas para ellos y pueden dañarles el hígado. Una solución por ejemplo es sustituirlas por 12 trocitos de manzana o snacks para animales si realmente queremos compartir con ellos ese momento.

El chocolate es también uno de sus enemigos, les ataca los glóbulos rojos, y las salsas que puedan contener ajo o cebolla tampoco se les deberían ofrecer porque pueden intoxicarse.

Mármol también hace un recordatorio sobre los huesos, que puede entretener y gustar mucho a los perros, pero también les puede acabar perforando los órganos.

Aunque no lo parezca, la inofensiva flor de Pascua es también un punto a tener en cuenta dentro de las casas decoradas de navidad. Sus hojas son tóxicas tanto para perros como para bebés así que las expertas aconsejan situarla en un lugar más alto donde no alcancen a coger sus hojas.

En muchas ocasiones, las casas se llenan de gente, hay más ojos para cuidar, y eso puede provocar más despistes.

