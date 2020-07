Jubilados sin cobrar: "Me jubilé durante el confinamiento. El problema que tengo es que no sé nada"

Antonia tiene 70 años. Ya lo han oído. Ella se jubiló en plena pandemia de coronavirus y sigue sin cobrar la jubilación. Pero lo suyo no es un caso aislado.

El cierre de las oficinas de la Seguridad Social por el coronavirus ha complicado todas las gestiones. Y como Antonia hay muchos casos más. Algunos incluso cuentan que no hay manera de tramitar la jubilación. Dicen que no saben hacerlo a través de internet y que el teléfono está colapsado.

Jubilados sin cobrar

Antonia ha trabajado los últimos 30 años en un museo. Se jubiló en pleno confinamiento por el coronavirus y lleva casi tres meses sin ingresos. "El 22 de abril, pedí ayuda a mis hijos claro" afirma Antonia.

Antonia cuenta que se siente desatendida, "no hablan conmigo". Dice que la remiten a Internet por el coronavirus, pero para muchos no es una solución. "Y yo no manejo" internet asegura Antonia.

Otros desesperados, buscan respuesta presencialmente sin éxito. "Es que te cuelgan y no te atienden" afirma esta jubilada a la entrada de una oficina cerrada por el coronavirus.

Los sindicatos denuncian que hay retrasos de varios meses en algunos expedientes. Desde que reabrieron las oficinas atienden solo con cita previa, pero dicen que están desbordados por los casos acumulados de pensionistas por la crisis del coronavirus. "Hay miles de citas pendientes...para poder gestionar esas citas".

Como la de Marta, lleva dos meses así, llamando pero salta un mensaje y "hay que esperar". Tratando de gestionar la pensión de viudedad para su madre. "Es la de mi padre, no consigo cita. Esto es desesperante" afirma que no saben cuándo les llegará su pensión.