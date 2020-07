Un matrimonio de Adra (Almería) pide a sus vecinos no "entrar en pánico" tras confirmar que uno tiene coronavirus

El miedo a los rebrotes de coronavirus ha cambiado nuestro estilo de vida para evitar un segundo confinamiento en España. Muchos ciudadanos están extremando las precauciones. Un caso evidente ha tenido lugar en Adra, una localidad de Almería, donde los ciudadanos de una comunidad de vecinos han sido informados de un positivo a través de una nota en el ascensor.

Una técnica rudimentaria, pero bastante efectivo, a través del cual se informaba a los vecinos de que uno de ellos tenía coronavirus: les piden que "extremen las precauciones" y se disculpan además "por las molestias ocasionadas".

Dicho positivo de covid-19, confirmado por la Junta de Andalucía, es de un conocido empresario de la zona que, por su trabajo, se habría movido por otras ciudades como Granada. Asimismo, esta persona habría estado recientemente en una celebración multitudinaria, además de hacer vida social y laboral en la localidad.

"No entréis en pánico"

La mujer del empresario ha dado a conocer la situación por las redes sociales, llamando a la calma y anunciando que su marido se encuentra bien y han tomado todas las medidas necesarias. Este es el mensaje: "Mi marido ha dado positivo en coronavirus. Se están difundiendo muchos bulos, quiero informaros que no entréis en pánico, ni os lo creáis todo. Mi marido está en casa y solo con unas décimas de fiebre, mi familia estamos todos confinados y sin síntomas, mañana nos hacen test a todos", dice.

"Nuestros contactos están todos identificados y a todos los van a llamar desde el hospital, por eso os ruego no hagáis caso a los bulos, nosotros estaremos confinados hasta que nos lo digan los médicos. Por favor estad tranquilos y no bajar la guardia, pues nadie está libre de esta lacra. Solo deciros que no os relajéis", señala la mujer.

40 personas en estudio

Fuentes del Gobierno andaluz han informado de que en total hay unas 40 personas en estudio, entre ellas una decena de familiares directos del empresario, y el resto del entorno más cercano de su trabajo.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha confirmado en Twitter este nuevo caso y ha explicado que las autoridades sanitarias "han adoptado las medidas oportunas, siguiendo protocolos establecidos. Nos corresponde mantener la calma, prudencia y responsabilidad, sin alimentar bulos o informaciones inciertas que alarman a la población".