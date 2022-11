Más de un mes de huelga: montañas de basura se acumulan en cinco localidades de Cataluña

A sus 65 años, Paqui contempla su barrio con estupor desde el balcón de su casa. Es un primer piso y, desde aquí, divisa las bolsas de basura que se acumulan en la acera: "Es insoportable, hay moscas e, incluso, ratas. Ya no sabemos qué hacer, así no se puede vivir". Su amiga Encarna se une a la conversación: "No se puede ni abrir las ventanas de la peste que entra. Esto da vergüenza".

Como ellas, la mayoría de vecinos de Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona, se quejan porque llevan 35 días sin servicio de recogida de residuos puerta a puerta. Esta situación, aseguran, ha atraído a los roedores, que dicen que campan a sus anchas por algunas calles de la localidad: "¿Veis aquellos agujeros en el descampado? Son nidos de ratas, por las noches las vemos entre las bolsas". Dice un hombre, señalando a lo lejos mientras deja su bolsa en uno de los puntos habilitados por el ayuntamiento de la localidad.

Un peligro para la salud

La alerta sanitaria que decretó el consistorio sigue en vigor y esto, según nos explican fuentes oficiales cercanas al alcalde, les permite que una brigada especial limpie aquellos puntos donde la suciedad acumulada pueda suponer un peligro para la salud. Una medida que el sindicato critica: "Esto vulnera el derecho a huelga, por eso hemos presentado una denuncia", explica Nicolas Rovi, delegado del Comité de huelga de PreZero.

El futuro de muchas familias

Los trabajadores de la basura llevan desde el 7 de octubre en huelga y no piensan echar el freno. "Seguiremos así hasta que la empresa de su brazo a torcer. De momento las posiciones están enrocadas, estamos en el mismo punto que el primer día", añade Rovi. Aun así, confiesa que seguirá intentándolo porque, lo que está en juego, es el futuro de muchas familias, así como la dignidad de su oficio.