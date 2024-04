Más de 6.000 casos de desaparecidos en España sin resolver: "El familiar tiene que aprender a sobrevivir desde el minuto uno"

Joaquín Amills, familiar de un desaparecido cuyo paradero todavía no se ha encontrado, reconoce que "sueña" en sus "peores pesadillas" con que hubiera recibido el aviso de que su hijo tuvo un accidente. Pero no fue así. De la noche a la mañana, recibe la noticia de que ha desaparecido. No era su hijo biológico, aunque estuvo cuidándolo desde los 2 años hasta los 23. Se perdió su paradero el pasado 11 de septiembre de 2008 y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. "Se juntó con malas compañías y todo apunta a que fue asesinado, pero no se pudo probar", cuenta.

Ahora, Joaquín Fernández -más conocido como 'Junior'- forma parte de los casos de desaparecidos que aún no se han resuelto. Según los últimos datos ofrecidos por el Centro Nacional de Desaparecidos publicado este martes, a fecha del 31 de diciembre del 2023 permanecían activas 6.192 denuncias por desaparición, lo que supone un 5,3% del total de casos desde antes de 2010. Aunque en la mayoría de casos se obvia. Y tampoco se quiere hacer ver que se trata de un problema para el que debe existir una solución real.

Amills saca lo positivo de la desaparición de su hijo. Relata que aunque no hubo inmediatez por parte de los cuerpos de seguridad para buscarlo en un primer momento, este caso supuso el origen de una asociación que ahora es puntera a nivel nacional y europeo, ya que ayuda a miles de familias a dar protección y ayuda en una situación de máxima incertidumbre. La organización en cuestión es SOS Desaparecidos, que cada día colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad y cuyos familiares no tienen ninguna pista que pueda ser clave para la investigación.

"Hoy una o dos personas van a desaparecer y no se van a encontrar"

"La asociación nació gracias a esa impotencia de no saber nada", señala. Joaquín Amills destaca que ese dato del organismo dependiente del Ministerio del Interior se traduce en que "hoy una o dos personas van a desaparecer y no se van a encontrar". "Ahí cambia la percepción de un porcentaje a una cifra real", apunta.

¿Cuándo se puede denunciar un caso de desaparición?

Desde SOS Desaparecidos trabajan entre otras cosas ayudando a las personas que tienen algún familiar desaparecido para que intenten asimilar la situación. Les dan claves que pueden ser muy beneficiosas en esos primeros momentos de incertidumbre, ya que no saben qué ha ocurrido, ni cómo ni por qué. Una de las denuncias de familias de desaparecidos como la de Marta del Castillo es la falta de rapidez en la actuación de la policía para rastrear.

Amills asegura que esto ha cambiado porque antes se debían poner las denuncias transcurridas las 48 horas desde la última vez que se tuvo noticias de la persona. Ahora, se puede denunciar en cualquier momento pero avisan: nunca hay que dar el número de teléfono del mismo desaparecido, ya que puede haber estafadores que intenten aprovecharse se la situación.

¿Cómo es la relación de las familias afectadas con la policía?

En el caso de Ana María Knezevich, desaparecida el pasado 2 de febrero en Madrid y de la que no se tiene rastro, el presidente de SOS Desaparecidos señala que la policía judicial "no entró hasta los 3 días", en los que "podrían buscarse sus coartadas". "Hay un secreto de sumario, pero solamente el hecho de que el caso haya pasado del Juzgado de Instrucción número 9 al juzgado de la mujer número 5, estás dejando claro que lo que le haya pasado está en su entorno de pareja, o de una relación", valora Amills.

Asegura también que la evolución sobre la relación que ha tenido la policía con las familias ha sido "muy positiva" desde el 2013 hasta la pandemia en cuanto a colaboración con los cuerpos de seguridad, con el Ministerio del Interior y con el Centro Nacional de Desaparecidos. Poner la denuncia tan cuanto se haya perdido la pista es un gran avance y según Joaquín Amills, es lo aconsejable cuando desaparece un familiar. Sin embargo, en la actualidad destaca "la falta de medios" en casos de desaparición involuntaria.

Señala que desde SOS Desaparecidos han descubierto casos de personas que han denunciado y que ha sido encontrada muerta sin haber contrastado que se trataba de un desaparecido. Pone el ejemplo de Juana Canal, una mujer cuyos restos se han encontrado 19 años más tarde y que ha sido víctima supuestamente de un asesinato. "Presuntamente la mató su pareja", explica. Fue la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDYRH) la que permitió identificar los huesos con el ADN de una persona desaparecida.

Destaca que cuando aparece algún indicio, para la familia supone "un rayito de luz", independientemente si piensas o crees que la persona está o no viva. "Pero al final buscamos la verdad", puntualiza. Con esto último, Amills se refiere principalmente al cierre de un círculo y a la aceptación del sufrimiento. Por eso recomienda afrontar la situación haciendo algo que sea constructivo como escribir un libro o dar ponencias. "Te puede hacer sentir la unión con esa persona", subraya.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com