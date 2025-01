María Blasco, directora del CNIO, se defiende de las acusaciones por abuso de poder: "Ni siquiera la conozco personalmente"

El CNIO ha estado en el centro de la controversia debido a las denuncias por presunto acoso laboral y abuso de poder dirigidas contra su directora, María Blasco. Estas acusaciones surgen a raíz de críticas internas sobre su gestión y el proyecto CNIO Arte, que fue objeto de polémica por supuesta apología de la pseudociencia. A pesar de una investigación independiente que concluyó que no hubo acoso laboral, se identificó un "abuso de poder" por parte de Blasco. En este contexto la situación se ha intensificado con recientes declaraciones de la directora, quien ha denunciado una campaña de difamación y desacreditación en su contra.

Blasco, que enfrenta demandas a diferentes medios por lo que califica como un "ataque sostenido a mi honor", ha subrayado que las acusaciones de acoso no han sido corroboradas y que deberían activarse los códigos de conducta pertinentes. "Nunca jamás he acosado a nadie; sin embargo, he sido víctima de una campaña de acoso", declaró enfatizando que las acusaciones que se le imputan no son de su competencia.

Denuncia ante la Fiscalía

En su intervención, Blasco también mencionó recibir amenazas de muerte y afirmó que ha denunciado ante la Fiscalía todos los problemas que han surgido, incluyendo en la denuncia al gerente del CNIO, quien debería haber abordado las denuncias a través de los protocolos establecidos. Aseguró que no ha recibido más denuncias desde la anterior investigación, y que ni siquiera conoce personalmente a la persona que la denunció.

Además, Blasco se pronunció sobre la necesidad de abordar la "bicefalia" en la dirección del CNIO, sugiriendo que la falta de acción por parte del gerente ha contribuido a la situación actual. "El patronato tiene en su mano elegir entre la ciencia y la opacidad de un gerente que no da explicaciones públicas", afirmó.

La directora también criticó la cobertura mediática de su caso, indicando que ha presentado denuncias contra tres medios de comunicación por no rectificar informaciones que considera falsas. "Se está haciendo un uso indebido de la información y se me están achacando cosas que no son mi responsabilidad", decía. “Mi responsabilidad es la estrategia científica de este centro, mi responsabilidad no tiene que ver ni con las contrataciones ni con los asuntos de personal, ni nada por el estilo, esto es lo que hace el director gerente, y yo lo que espero que se evalúe mañana en el patronato es la estrategia científica del centro”, concluyó.

Mientras el patronato del centro delibera la próxima reunión, la situación de Blasco y el futuro del centro de investigación se mantienen en el centro del debate, en medio de un clima de tensión y descontento entre los empleados.

