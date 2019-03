Marcelo, el único 'skater' ciego de España: "Me ayudó a salir de la depresión y a sentirme yo mismo otra vez"

Cuando Marcelo camina, su bastón se convierte en sus ojos. Pero cuando se sube a su monopatín, le da alas. Se quedó ciego hace dos años, cuando tenía 19, por una enfermedad genética que le dejó ciego en un periodo de solo ocho o nueve meses. Ahora es el único skater invidente de España y, aunque sigue sintiendo miedo, los obstáculos le hacen crecer.

"Me da mucha libertad porque me ayuda a expresar mis miedos y a romper esa barrera que me hace un poco echarme para atrás, o que me hizo echarme para atrás cuando empecé a perder visión", explica sobre lo que siente sobre el skate.

No obstante, recuerda que "siempre hay un poco de miedo porque el riesgo está hay". Así, confiesa lo que lo que realmente le ha aportado el monopatín en su nueva etapa: "Me ayudó mucho a salir de la depresión y a sentirme yo mismo otra vez".

Además, se ha apoyado en los últimos años en su familia y amigos, y en el equipo especializado de la ONCE.

Convertido en un ejemplo para todos los demás, el oído es uno de los sentidos más importantes para él y, quizás por eso, quiere ser músico.

Precisamente por este motivo, para él los patinetes son un peligro, porque no hacen ruido: "La gente va muy loca por la calle y te pasan por el lado". El problema para él concretamente es que vayan muy rápido por la acera, por lo que sugiere que haya más carriles bici para ellos.

Marcelo tiene ahora un futuro prometedor por delante, seguro de que podrá superar cualquier obstáculo que se le presente.

Así muestra sus habilidades en Instagram: